Tomasz Kot stara się chronić swoje życie prywatne przed mediami. Sporadycznie pokazuje się publicznie w gronie najbliższych, dzięki czemu ich życie nie jest komentowane na pierwszych stronach gazet. W tym aspekcie może się jednak sporo zmienić, a to za sprawą Blanki Kot, córki aktorka. Ta idzie w ślady taty i już niedługo będziemy mogli ją obejrzeć w serialu Netfliksa w iście gwiazdorskiej obsadzie.

Córka Tomasza Kota zagra jedną z głównych ról w serialu Netfliksa

Tomasz Kot ma dwójkę dzieci: 11-letniego syna Leona oraz 14-letnią córkę Blankę. To właśnie starsza pociecha aktora zdecydowała się podążać jego zawodowymi śladami. Ponad rok temu zagrała epizodyczną rolę dubbingową w serialu Disney Channel pod tytułem "Ogarnij to". Był to dopiero początek, bo przed nią możliwe, że przełomowa rola. Blanka Kot wystąpi w polskim serialu Netfliksa "Wielka woda". Co więcej, zagra tam jedną z głównych ról, a towarzyszyć będą jej m.in. Anna Dymna, Jerzy Trela czy Agnieszka Żulewska.

"Wielka woda" to kolejny serial Netfliksa wyprodukowany w Polsce. Akcja ma rozgrywać się we Wrocławiu podczas wielkiej powodzi, która miała miejsce w 1997 roku. Głównymi bohaterami będą: urzędniczka, hydrolożka oraz mieszkaniec podwrocławskiej wsi. Cała trójka będzie musiała radzić sobie w trudnej sytuacji w mieście na kilka godzin przed przyjściem fali powodziowej. Blanka Kot w produkcji wcieli się w Klarę Marczak, córkę jednego z głównych bohaterów.

Tomasz Kot na premierze filmu. Towarzyszyła mu jego 14-letnia córka

