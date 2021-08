Choć pierwsza odsłona filmu, który powstał na podstawie książki Blanki Lipińskiej "365 dni" otrzymała w tym roku anty-Oscara, czyli Złotą Malinę za najgorszy scenariusz, to autorka zdaje się nie przejmować krytyką i idzie po swoje. Nie dość, że nakręciła kolejną część produkcji, to napisała już scenariusz do następnego filmu erotycznego.

Blanka Lipińska napisała już nowy scenariusz na film

Blanka Lipińska pożegnała się na Instagramie z ekipą, która współpracowała z nią nad serią "365 dni". Choć zagraniczne media miażdżyły pierwszą odsłonę produkcji, to nie da się ukryć, że w ubiegłym roku stała się ona hitem Netfliksa w wielu krajach, m.in. Portugalii, Turcji, Grecji i na Litwie.

Dziś zamykam etap "365 dni". Wszystko, co miałam zrobić w związku z tą historią, zrobiłam. Na wszystko dałam sobie trzy lata i dokładnie trzy lata minęły. Jeśli ktoś jest zawiedziony, przykro mi, wszystkich nie zadowolę, nie ma takiej możliwości. "365 dni" to przede wszystkim książki, częściowo przeniesione na ekran. Moja i tylko moja historia zapisana jest na kartkach w trzech tomach - napisała na Instagramie.

Celebrytka nie powiedziała ostatniego słowa. Mało tego, napisała już scenariusz na kolejny film erotyczny.

Film stał się dla mnie nową, wielką miłością, którą planuje pielęgnować. Dlatego drżyjcie krytycy, bo otóż otworzyłam kinematograficzną puszkę Pandory. Tak, napisałam już nowy scenariusz! Tak, będzie to kolejny erotyk - ostrzegła.

Jesteście ciekawi, co Blanka Lipińska zaproponuje w swoich kolejnych produkcjach?