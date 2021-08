Iza Małysz, żona skoczka Adama Małysza, wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Jak informuje Pomponik, wiadomo już, kto zatańczy z nią w parze. Ma prawdziwe szczęście, bo to znany i lubiany weteran programów telewizyjnych, który doprowadził do zwycięstwa m.in. Kingę Rusin, Agatę Kuleszę i Anetę Zając. Wiecie już, o kim mowa?

"Taniec z Gwiazdami". Z kim zatańczy Iza Małysz?

O Izie Małysz wiadomo niewiele, jednak każdy jej wpis na Instagramie czy zdjęcie z mężem, Adamem Małyszem, wzbudza ogromne zainteresowanie. Gdy więc okazało się, że telewidzowie wreszcie nie tylko poznają ją bliżej, ale i będą oglądać jej popisy taneczne w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", wiele osób nie kryło zachwytu.

Okazuje się, że żona skoczka ma realne szanse na finał. I nie chodzi tylko o sympatię widzów. Zatańczy u boku jednego z najbardziej doświadczonych i uwielbianych tancerzy w historii programu. Jak informuje portal Pomponik, Iza już trenuje na sali ze Stefano Terrazzino. On sam potwierdził udział w show na swoim koncie na Instagramie, jednak nie zdradził, kto mu potowarzyszy.

Tancerz wystąpił w aż dwunastu edycjach programu, a cztery razy doprowadził partnerki do finału i wygrał kryształową kulę. Najpierw z Kingą Rusin, później Agatą Kuleszą, Anetą Zająć i Agnieszką Sienkiewicz. Iza wie, że wiele się będzie od niej wymagać, tym bardziej, że Stefano z pewnością nie odpuści tak łatwo.

Iza wie, że ze Stefano musi się przyłożyć do treningów i czeka ją ciężka praca. Jest na to gotowa - przekonuje informator Pomponika.

Konkurencja z pewnością będzie spora - wiadomo, że jesienią widzowie "Tańca z Gwiazdami" będą mogli zobaczyć na parkiecie Oliwię Bieniuk i Michała Bartkiewicza, który w poprzedniej edycji doprowadził do finału Edytę Zając. Dotychczas nie ujawniono, z kim zatańczą inne pary, ale z pewnością na brak wrażeń nie będziemy mogli narzekać.

