Omenaa Mensah od lat angażuje się w pomoc charytatywną. W 2014 roku założyła Omenaa Foundation, której głównym celem jest pomoc najuboższym dzieciom. Ostatnio jej działalność skupiła się na Ghanie, gdzie w 2017 roku rozpoczęła budowę szkoły dla dzieci. Teraz Omenaa Mensah z dumą ogłosiła, że budynek jest już skończony. Pokazała zdjęcia.

Omenaa Mensah zbudowała szkołę w Ghanie. Ogromna i nowoczesna!

O tym projekcie Omenaa Mensah mówiła już dawno. W programie "Gwiazdy Cejrowskiego" zdradziła, że szuka sponsorów, którzy zainwestują w budowę.

Powiem od razu szczerze: kończy nam się kasa. Ostatnio przelałam ostatnią transzę. Niespełna pół miliona, które zebrałam, jest już spożytkowane. Stoi budynek, jest pierwsza kondygnacja, są schody wylane, są mury, fundamenty, ekipa zaczyna składać dach. Na tym będziemy musieli zamknąć temat. Szukamy sponsorów - mówiła.

Na szczęście gwieździe udało znaleźć się fundusze na ten szczytny cel i szkoła została wybudowana. Na profilu fundacji Omeny można zobaczyć zdjęcia.

Nasza szkoła w Ghanie jest już gotowa! We wrześniu wielkie otwarcie, więc niebawem podzielimy się z wami efektem końcowym! To dla nas wspaniały czas - pełen radości, wdzięczności i szczęścia. Bo chcieć, to móc!

Budynek jest bardzo duży, dwupiętrowy. Omenaa zadbała jednak nie tylko o to, by powstał, ale także był nowocześnie wyposażony. Dzięki temu dzieci z Ghany będą mogły zacząć naukę już we wrześniu.