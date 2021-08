Blake Lively i Ryan Reynolds poznali się dekadę temu. W blasku fleszy nie szczędzą sobie czułości, a prywatnie wychowują trzy córki. Nic dziwnego, że wiele osób uważa ich za parę idealną, która kilka dni temu w Bostonie świętowała dziesiątą rocznicę pierwszej randki (ZOBACZ: Reynolds i Lively świętowali dziesiątą rocznicę pierwszej randki. Sami zakpili ze swoich... butów). We wtorek natomiast aktorskie małżeństwo przybyło do Nowego Jorku, by razem z całą obsadą filmu "Free Guy" celebrować jego premierę.

Główną gwiazdą imprezy był Ryan Reynolds, który w filmie "Free Guy" wciela się w głównego bohatera. Aktor pozował fotoreporterom w beżowym, idealnie podkreślającym umięśnioną i rozbudowaną sylwetkę garniturze, do którego dopasował zamszowe buty i koszulę w kratę (lepsza byłaby śnieżnobiała). Choć to on był gościem honorowym, wszyscy i tak skupili się na jego żonie. Blake Lively miała na sobie kusą suknię marki Prabal Gurung, której cekiny błyszczały bardziej niż gwiazdy, które świecą na niebie.

Wieczorowa suknia oczywiście podkreśliła pewne atuty gwiazdy, ale talia zniknęła. Kreacja sprawiała wrażenie "ciężkiej", co w efekcie z włosami zaczesanymi na kuc w stylu Cleo nie wyglądało dobrze, a szkoda, aktorka zazwyczaj zachwycała, pozując chociażby w pięknych garniturach czy letnich sukienkach za kolano - zdjęcia w naszej galerii (ta żółta to nasz faworyt!).

Blake Lively zyskała sympatię widzów, wcielając się z Serenę van der Woodsen w "Plotkarze". Na planie serialu poznała Penna Badgleya, z którym związana była przez trzy lata. Po rozstaniu z kolegą z planu ukojenie znalazła w ramionach Leonardo DiCaprio, lecz na bardzo krótko - zaledwie pięć miesięcy. W 2012 roku wyszła za Ryana Reynoldsa.