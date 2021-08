Karol i Laura wzięli udział w piątej edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Co ciekawe, eksperci połączyli ich z innymi osobami: Laura poślubiła Maćka, natomiast Karol Igę. Po emisji formatu fani szybko zaczęli spekulować, że tę dwójkę połączył romans. Doszukiwali się kolejnych dowodów i... mieli rację. Laura i Karol długo nie afiszowali się ze swoją relacją. Teraz jednak mówią o niej coraz śmielej, czego najlepszym dowodem jest fakt, że 1 sierpnia pojawili się na kanapie śniadaniówki stacji TVN - "Dzień Dobry TVN". Teraz poczynili kolejny krok.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ślub z Karolem. "Pieprz***na burza"

Laura i Karol ze "Ślubu" w "DD TVN". Planują przyszłość

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol wrzucili pierwsze wspólne zdjęcie

Dotychczas Laura i Karol nie chwalili się wspólnymi zdjęciami. Owszem, fani wyłapywali kadry, które wskazywały na to, że zakochani spędzają ze sobą czas. Teraz jednak Karol Maciesz opublikował na swoim Instagramie romantyczną fotografię, na której pozuje z Laurą. Oboje są uśmiechnięci, a ich dłonie stykają się ze sobą, tworząc kształt przypominający serce. Mężczyzna nie załączył do ujęcia opisu, a jedynie emotikon z czerwonym sercem. Uwagę zwraca za to oznaczenie zdjęcia. Fotografia została zrobiona w Gdańsku, co może wskazywać na to, że para wyjechała razem na wakacje.

Przypomnijmy, że Laura i Karol niebawem ze sobą zamieszkają. Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeprowadzi się do ukochanej, do Jelcza-Laskowic. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Karol przyznał, że zrezygnował z dotychczasowej pracy i już złożył wypowiedzenie.