Książę George, najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate, urodził się 22 lipca 2013 roku. Dwa miesiące później został ochrzczony w królewskiej kaplicy w Pałacu św. Jakuba. Zgodnie z prośbą książęcej pary, jego rodzicami chrzestnymi zostali najbliżsi przyjaciele oraz członkowie rodziny. Wśród nich jest przyjaciółka księżnej Diany, Julia Samuel.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William z dziećmi w ogrodzie

Igrzyska zamknięte dla kibiców. Ale Ryszard Czarnecki jest na trybunach

Książę George dostaje "piekielne" zabawki od matki chrzestnej Julii Samuel

Kilka tygodni temu książę George obchodził swoje ósme urodziny. Jego matka chrzestna ujawniła, że w każde urodziny obdarowuje młodego arystokratę szczególnymi zabawkami. W ten sposób kontynuuje tradycję związaną z prezentami zapoczątkowaną przez księżną Dianę.

Robię George'owi to, co Diana nam zrobiła, czyli daje "niemożliwe" zabawki, które są naprawdę głośne i wymagają dużo pracy - mówiła Julia Samuel w 2020 roku w jednym z podcastów.

To właśnie księżna Diana wręczała na urodziny swoim synom hałaśliwe zabawki. Julia Samuel wspomina, że William zawsze spędzał całe dnie na składaniu tych "piekielnych" gadżetów. Również teraz, kiedy mały George dostaje podobne podarki od swej chrzestnej, książę William pomaga synowi.

William musi spędzać całe dni na ich składaniu. A potem składa całą maszynerię razem, a ona wydaje okropne odgłosy stukania, migają światła i tak dalej - powiedziała Julia Samuel.

Przy okazji matka chrzestna księcia George'a przyznała, że chłopiec jest wspaniały:

Jest zabawny, zadziorny i przebojowy, o Boże, Diana tak bardzo by go kochała – powiedziała dawna przyjaciółka księżnej.

Depp wygrał w sądzie z Heard. Aktorka musi udowodnić swoje racje

Kim jest Julia Samuel, chrzestna matka księcia George'a

Julia Samuel, chrzestna matka księcia George'a, jest psychoterapeutką. Napisała kilka książek dotyczących radzenia sobie z żałobą. Była bliską przyjaciółką księżnej Diany. Obie były często widywane razem na lunchu, na siłowni lub w kinie. Diana zaprosiła Julię do Royal Box na Wimbledonie i za kulisy koncertów Eltona Johna. To prawdopodobnie właśnie Julia Samuel była tą "przyjaciółką mamy męża", do której zwróciła się ze swoimi problemami Meghan Markle. W wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey wspomniała, że zmagała się ze zdrowiem psychicznym podczas ciąży i nie mogła liczyć na pomoc pałacu.