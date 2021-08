23-letnia Brooklyn Dallen interesuje się modą i pracuje w handlu. W wolnych chwilach publikuje treści na swoim TikToku, gdzie zebrała pokaźne grono 80 tysięcy fanów. Niektóre jej filmy mają nawet milion odsłon! Swoim obserwatorom dostarcza nowinki ze świata mody oraz dzieli się swoimi stylizacjami.

REKLAMA

Julia Wieniawa nie bez powodu pozuje topless. Uwagę zwraca podpis do zdjęcia

TikTokerka plus size przeciwstawia się standardom Pinteresta

Od dłuższego czasu internautki narzekają na Pinteresta. Twierdzą, że portal promuje niezdrowe standardy piękna i wpędza w kompleksy wiele młodych kobiet. Problem ten zauważyła także Brooklyn Dallen. Dziewczyna postanowiła odwzorować słynne stylizacje i pokazać je na sylwetce, która nie wpisuje się w narzucony w mediach społecznościowych kanon.

Nie mam nic do szczupłych kobiet, ale chce wytłumaczyć ludziom, że tłusty brzuch jest postrzegany jako niedoskonałość. Społeczeństwo nie daje nam przyzwolenia do "ozdabiania go" - tłumaczyła swój punkt widzenia.

brooklyn.dallen https://www.tiktok.com/@brooklyndallen?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Brooklyn Dallen - co warto wiedzieć o TikTokerce?

23-latka to prawdziwa influencerka ruchu body positive. Często podkreśla, że każdy jest piękny, a społeczeństwo stara się dyktować kobietom, jak powinny wyglądać. Mówi także, że nie chce, aby jej treści w jakikolwiek sposób kogoś atakowały. W jej opinii nie jest pierwszą osobą, która zauważyła, że w mediach społecznościowych promowana jest głównie bardzo szczupła sylwetka.

Czułam, że z moim specyficznym typem figury i rozmiarem mogłabym pomóc moim obserwatorom zrozumieć, że mogą nosić wszystko, co im się podoba i nadal wyglądać świetnie - dodała Dallen w wywiadzie dla buzzfeed.com.

Jej kontent ma za zadanie podnosić samoocenę i pewność siebie. Uważa, że to my decydujemy o tym, czy wybrany strój jest odpowiedni i nie powinniśmy się przejmować uszczypliwymi komentarzami innych ludzi. Brooklyn Dallen chętnie bierze udział w sesjach zdjęciowych, które mają za zadanie walczyć z body shamingiem. To bardzo ważny i odważny krok, który z pewnością przyczyni się do zminimalizowania problemu.

Zobacz wideo Nosowska czyta psu wpis Kaczorowskiej

Mery Spolsky padła ofiarą body shamingu. "Pomyślałam: WTF, a potem płakałam"