Po falstarcie na igrzyskach olimpijskich polscy siatkarze nabrali rozpędu i ostatecznie zajęli pierwsze miejsce w grupie. Podopieczni trenera Vitala Heynena w ćwierćfinale zmierzą się z czwartą drużyną grupy B - Francją. Ewentualna wygrana będzie oznaczać, że medal olimpijski jest na wyciągnięcie ręki. Za siatkarzami murem stoją ich ukochane. Poznajcie żony i partnerki reprezentantów Polski w siatkówce.

Bartosz Kurek i Anna Grejman

Bartosz Kurek już od lat jest jednym z liderów polskiej reprezentacji. Nasz atakujący w 2016 roku związał się z siatkarką Anną Grejman. Kiedy dwa lata później reprezentacja Polski wywalczyła mistrzostwo świata, to właśnie dziewczynie zadedykował złoty medal. Zaledwie kilka tygodni później Kurek poprosił ukochaną o rękę. Jak możecie się domyślić, powiedziała "tak". Ach, co to jest za miłość!

Kurek, Grejman Kapif

Wilfredo Leon i Małgorzata Leon

Wilfredo Leon zadebiutował w reprezentacji Polski w 2016 roku i od tamtej pory zachwyca kibiców swoimi umiejętnościami. Siatkarz związany jest z Małgorzatą Gronkowską, którą poznał przez… internet. Po raz pierwszy na żywo spotkali się w Gdańsku, przez co szczególnie lubią to miasto. Para pobrała się w 2016 roku i ma dwoje dzieci. Natalia przyszła na świat w 2017 roku, a dwa lata później do rodziny dołączył Cristian.

Wilfredo Leon z rodziną wilfredo_leon_official/Instagram

Fabian Drzyzga i Monika Drzyzga

Serce Fabiana Drzyzgi należy do jego wieloletniej partnerki Moniki. Żona rozgrywającego reprezentacji Polski pochodzi z Drzewicy (woj. łódzkie), a na co dzień prowadzi własną działalność i zajmuje się wizażem. Monika wpadła w oko Fabianowi już w 2012 roku, jednak była wtedy zajęta. Ich drogi ponownie skrzyżowały się jakiś czas później. Wtedy już nic nie stało na drodze do miłości.

Fabian Drzyzga z żoną monadrzyzga_makeup

Michał Kubiak i Monika Kubiak

Kapitan reprezentacji Polski poznał swoją ukochaną jeszcze w szkole. Para wzięła ślub na Malediwach i doczekała się dwóch córek. Starsza ma na imię Pola, natomiast młodsza Zoja. Monika Kubiak, podobnie jak mąż, stroni od medialnego rozgłosu i blasku fleszy.

Michał Kubiak z rodziną itsmoniaaa/Instagram

Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska

Serce Aleksandra Śliwki kilka lat temu skradła siatkarka plażowa Jagoda Gruszczyńska. Oboje mają sport we krwi. Jagoda Gruszczyńska to wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata w kategoriach kadetek i juniorek. Siatkarka urodziła się w 1995 roku i pochodzi z Wrześni (woj. wielkopolskie).

Aleksander Śliwka z partnerką aleksander.sliwka/Instagram

Tomasz Kaczmarek i Dominika Kaczmarek

Kariera Tomasza Kaczmarka przed laty zawisłą na włosku, za sprawą poważnych problemów ze zdrowiem. Ale dziś zawodnik reprezentuje Polskę na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Siatkarza wpiera żona, Dominika Kaczmarek. Para wzięła ślub w 2016 roku i doczekała się córeczki. Kalina jest oczkiem w głowie rodziców i ich największą motywacją. Żona siatkarza chroni swoją prywatność, jednak od czasu do czasu możemy zobaczyć rodzinę w komplecie na instagramowym koncie sportowca.

Łukasz Kaczmarek z rodziną lukasz_kazmarek_94