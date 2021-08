Rozstanie Seleny Gomez i Justina Biebera wstrząsnęło fanami pary, a przez światowe media komentowały je już wielokrotnie. Nic dziwnego, wydawało się, że połączyło ich wyjątkowe uczucie, które będzie trwać wiecznie. Los chciał inaczej - wokalista znalazł szczęście u boku Hailey Bieber (kiedyś Baldwin), a była gwiazda Disney'a... nadal jest sama. Internauci snują teorie spiskowe, dlaczego Justin, którego miłością życia jest ponoć Selena, związał się z inną.

Hailey Bieber naśladuje Selenę Gomez? Fani piosenkarki nie mają wątpliwości. "Dlatego Justin się w niej zakochał!". Mają "dowody"

Tik Tok staje się powoli popularniejszy niż Instagram i nic dziwnego. Treści, które zamieszczają internauci, są krótkie i śmieszne, a każdy znajdzie tam coś, co z chęcią obejrzy. Ostatnio sieć podbija wideo o tytule "Hailey Bieber jest toksyczna". Cóż, chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że autorka materiału przedstawiła modelkę w bardzo złym świetle. Ponoć żona Justina kopiuje styl Seleny i podstępem się z nią zaprzyjaźniła, by zbliżyć się do aktualnego męża. Ba, miała też "ukraść" Gomez przyjaciółki... (opisywany Tik Tok do obejrzenia TUTAJ).

Tymczasem warto dodać, że media rozpisują się od kilku tygodni na temat rzekomej ciąży Hailey. Ponoć modelka specjalnie dotykała brzuch podczas gali, na której pojawiła się z mężem, by dać do zrozumienia, że spodziewa się dziecka. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, będzie to cios dla fanów Seleny i samej gwiazdy, która ponoć stale rozpacza po Bieberze, choć nie tak dawno spotykała się z The Weekendem.

