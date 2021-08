Gwiazdor k-popu aresztowany. Kris Wu został oskarżony o gwałt i wykorzystywanie seksualne nieletnich

Kris Wu jest kanadyjskim piosenkarzem chińskiego pochodzenia. Ma 30 lat, a jego prawdziwe nazwisko brzmi Wu Yifan. Wu ma na koncie nie tylko występy k-popowe, ale także karierę rapera, modela i aktora.

Kris Wu aresztowany w Pekinie. Piosenkarz został oskarżony o odurzenie i gwałt na 17-latce

Kris Wu został aresztowany 31 lipca w Pekinie. Wu miał dopuścić się gwałtu na 17-latce i wielokrotnie wykorzystywać seksualnie nieletnie kobiety. Chińskie służby nie ujawniły jak dotąd szczegółów śledztwa.

Jak poinformował 1 sierpnia "Global Times" Kris Wu, jeśli zostanie skazany za gwałt, będzie odbywał karę w Chinach. Po jej zakończeniu zostanie deportowany do Kanady. Jeśli oskarżenia wobec gwiazdy się potwierdzą, grozi mu od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Afera z Krisem Wu rozgorzała po tym, jak obecnie 19-letnia Du Meizhu udzieliła wywiadu portalowi NetEase. W trakcie rozmowy dziewczyna przyznała, że w wieku 17-lat została odurzona i zgwałcona przez gwiazdora. Du opowiedziała w mediach, że Wu używał różnych metod, by zwabić młode dziewczyny - m.in. twierdził, że rekrutuje nieletnie aktorki. Du stwierdziła również, że Kris Wu zgwałcił co najmniej osiem kobiet, w tym dwie były wówczas nieletnie.

Oskarżenia o gwałt i utracone kontrakty. Od Krisa Wu odwróciły się największe marki, z którymi współpracował

Kris Wu zyskał sławę jako członek popularnej koreańsko-chińskiej grupy popowej EXO, a po odejściu z zespołu w 2014 roku został solowym muzykiem k-popowym i zagrał w wielu filmach. Miał swój debiut także w Hollywood - w 2017 roku wystąpił w firmie "xXx: Reaktywacja". Próbował swoich sił także w modelingu, stając się twarzą takich marek, jak Burberry. Jednocześnie został jednym z najlepszych ambasadorów marki w kraju.

Współpracę z Wu zawiesił również francuski dom mody Louis Vuitton, który współpracował z artystą od 2018 roku

Louis Vuitton bardzo poważnie traktuje ostatnie oskarżenia dotyczące pana Krisa Wu i jako taki zawiesza współpracę z artystą do czasu zakończenia śledztwa - napisano w oświadczeniu marki.

Kontraktu z Wu zerwały także: włoska marka Bulgari, firma kosmetyczna Kans i Porsche China.

Konta artysty w chińskich mediach społecznościowych zostały zawieszone

Chińskie media społecznościowe usuwają profile należące do Krisa Wu. Jak informuje "South China Morning Post", konta gwiazdora zostały usunięte z aplikacji WeChat i Douyin. Portal Weibo (podobny do Twittera) zamknął setki grup należących do fanów Wu i zablokował przeszło 1000 kont wyrażających poparcie dla artysty. Usunięto m.in. konto pisarza Zhanga Xina i prezentera telewizyjnego Ma Weiwei. Portal zawiesił również konto Su Mang, byłej redaktorki naczelnej "Harper's Bazaar China". Ta w 2016 roku przy okazji pierwszych informacji o nadużyciach seksualnych Wu, skomentowała sprawę, uznając, że to oszczerstwa wymierzone w gwiazdora.