Sylwia Bomba stale publikuje wspólne zdjęcia z córką - Antoniną i pokazuje, jak spędzają czas. Matka i córka mają ze sobą bardzo dobrą relację i widać, że są sobie bardzo bliskie. Bomba niejednorodnie spotykała się z nieprzychylnymi komentarzami internautów, którzy oceniali to, w jaki sposób opiekuje się pociechą. Jak jednak twierdzą jej wierni fani- sama najlepiej wie, co jest dobre dla jej dziecka.

Córka Sylwii Bomby podkrada jej kosmetyki

Sylwia Bomba pochwaliła się na Instagramie makijażowym popisem córki. Mała chętnie podkrada jej kosmetyki i z wielką ekscytacją próbuje się malować. Na relacji na InstaStories widać, że sprawia jej to dużą przyjemność i świetnie się bawi. Chętnie sięga po kolejne produkty do szuflady i prosi mamę o otwieranie ich. Tosia już teraz czuje się jak mała kobietka, zagłębia się w tajniki babskiego świata. Świat wizażu nie jest jej obcy, a oprócz tego uwielbia się stroić. Z pewnością wyrośnie na prawdziwą damę - dokładnie taką, jak mama.

Zobacz wideo Sylwia Bomba o kolejnym dziecku

Teraz już chcesz iść na plac zabaw?

- śmiała się Bomba.

córka Sylwii Bomby https://www.instagram.com/sylwiabomba/

Zapracowana mama znajduje wolny czas dla córki

Jak wiemy, Sylwia przygotowuje się do nadchodzącej nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Bomba spędza długie godziny na sali treningowej, aby jak najlepiej prezentować się na parkiecie. Mimo to na jej Instagramie widzimy wiele zdjęć ze wspólnych spacerów z córką. Oprócz tego na bieżąco bierze udział w licznych sesjach i wykonuje swoją pracę. To bardzo ważne, aby przy natłoku obowiązków znaleźć czas dla najbliższych, a gwiazda Google Box'a nie ma z tym żadnego problemu. Mama Tosi to prawdziwa businesswoman, która potrafi wyznaczać priorytety.

