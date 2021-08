Alicja Szemplińska dzięki udziałowi w "The Voice of Poland" zgromadziła na swoim instagramowym koncie pokaźną liczbę obserwatorów. Artystka chętnie dzieli się z internautami profesjonalnymi sesjami zdjęciowymi i fragmentami występów, ale również kadrami z codziennego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Alicja Szemplińska wygrała "The Voice"

Alicja Szemplińska w nowej fryzurze

Ostatnio Szemplińska pokazała się swoim odbiorcom w zupełnie nowej odsłonie. Wokalistka zdecydowała się na fryzurę przypominającą dredy, która pięknie podkreśla jej wyrazistą urodę. Laureatka "The Voice of Poland" najwyraźniej również jest zadowolona z efektu, bowiem chętnie wrzuca na InstaStories pozowane zdjęcia w nowej fryzurze.

Alicja Szemplińska Instagram, @alicjaszemplinska

Alicja Szemplińska niezbyt często eksperymentuje ze swoim wyglądem. Od wielu lat nosi długie, brązowe włosy i zazwyczaj stawia na klasyczne i minimalistyczne uczesania. Tym bardziej metamorfoza, i to taka odważna, zaskakuje.

Alicja Szemplińska jest weteranką programów typu talent show

Alicja Szemplińska w 2016 roku wzięła udział w programie dla młodych wokalistów "Hit! Hit! Hurra!". Program wygrała, ale nie był to jej jedyny, telewizyjny sukces. Trzy lata później zgłosiła się do "The Voice of Poland". Zachwyciła Barona i Tomsona, których drużynę ostatecznie wybrała. Po spektakularnych wykonaniach piosenek w odcinkach na żywo, Szemplińska nie miała sobie równych i wygrała również ten format.

W 2020 Szemplińska wygrała eliminacje do Eurowizji. Ze względu na pandemię koronawirusa, impreza nie odbyła się, a rok później, zamiast Alicji, na konkurs pojechał Rafał Brzozowski.

Jak podoba wam się Alicja Szemplińska w nowej odsłonie?