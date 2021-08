Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, dzięki swoim umiejętnościom przepowiadania przyszłości doskonale wie, kiedy będzie najlepsza pogoda na to, by wziąć urlop i wypocząć. Właśnie zdradził "Super Expressowi", co nas czeka w sierpniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek jak łowca burz. Zrelacjonowała szalejącą pogodę

Agnieszka Sienkiewicz pokazała męża. Mikołaj został porównany do sławnego aktora

Krzysztof Jackowski zdradza, jaka będzie pogoda w sierpniu

Krzysztof Jackowski i jego przepowiednie mogą pomóc w zaplanowaniu najbliższych tygodni. Ostatni miesiąc nie był zbyt łaskawy, jeśli chodzi o pogodę. Co prawda było ciepło, a temperatury znacznie przekraczały 27 stopni Celsjusza, jednak burze i nawałnice wyrządziły wiele szkód. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, które są celem podróży wakacyjnych, występowały groźne zjawiska pogodowe na przemian z falami upałów. Wielu rodaków, planujących urlopy w sierpniu, ma nadzieję, że ten miesiąc będzie spokojniejszy. Czy rzeczywiście tak będzie?

"Super Express" zwrócił się w tej sprawie do Krzysztofa Jackowskiego, który z racji swojego zajęcia, powinien znać odpowiedź na to pytanie.

W moim poczuciu sierpień będzie takim uspokojeniem, mówię teraz o Polsce, uspokojeniem lata. Po tym, co się działo w czerwcu i lipcu, po tych gwałtownych zjawiskach, co jest rzeczą naturalną, nadejdzie czas zdecydowanie spokojniejszy. Przecież i w ubiegłym roku mieliśmy potężne burze na Pomorzu - przekonuje znany wróżbita.

Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego sierpień tego roku jest idealny na urlop. Pogoda będzie stabilna, a urlopowiczów nie zaskoczą, żadne nagła zmiany pogody.

Uważam, że sierpień pod względem pogody będzie spokojny i bardzo ładny. Zaznaczam, że wyjątkiem mogą być dwa czy trzy dni. To rzecz normalna. W tym roku sierpień będzie trwał półtora miesiąca, oczywiście w cudzysłowie, bo to spokojne ciepło będzie z nami dłużej. Pogoda pozostanie stabilna do połowy września. Mam wrażenie, że wtedy drastycznie zmieni się aura. Ochłodzi się na krótko, ale niestety dość radykalnie, po czym ponownie przyjdzie ciepło - zapewnia Krzysztof Jackowski.

Książę William ma swojego idola. To były amerykański prezydent

A zatem urlop w sierpniu powinien udać się doskonale, chyba że trafi się akurat na te cztery wyjątkowe dni, o których mówił wróżbita.