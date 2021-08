Odkąd książę Harry wycofał się ze swoich obowiązków królewskich w zeszłym roku, pojawiły się spekulacje, kto przejmie jego obowiązki. Teraz wygląda na to, że będzie to jego szwagierka. Księżna Kate wkroczyła do akcji.

Księżna Kate przejmie obowiązki księcia Harry'ego

Decyzja księcia Harry'ego o zrezygnowaniu z królewskich obowiązków, przeprowadzce i chęci zdobycia niezależności finansowej, odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie. Przyznał wówczas, że wraz z Meghan Markle robili wszystko, co było możliwe, by nadal pracować dla Pałacu, jednak sytuacja nie pozostawiła im innego wyboru. Ostatecznie dziś Harry zupełnie odcina się od tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Jedynie sporadycznie bywa na większych uroczystościach.

Okazuje się, że jego obowiązki przejmie księżna Kate. Jak wynika z informacji przekazanych przez "The Sunday Times", chodzi dokładnie o te związane z angażem w wydarzenia sportowe.

Teraz księżna Kate zajmie się Rugby Football Union (RFU) i Rugby Football League (RFL). Patronaty, za które wcześniej odpowiadał książę Harry, zostaną ogłoszone w nadchodzących miesiącach, przed mistrzostwami świata w lidze rugby w październiku i listopadzie - czytamy w brytyjskim tygodniku.

Wybór księżnej Kate na osobę sprawując tę funkcję jest bardzo trafiony - to zapalona fanka rugby od najmłodszych lat. W wywiadzie z Pippą Middleton dla "Vanity Fair" w 2014 roku, wybrzmiało to wyjątkowo mocno.

Rugby było ważne w naszej rodzinie, a głównym punktem były mecze międzynarodowe… Planowaliśmy nasze weekendy z oczywistym uwzględnieniem meczów. Gdy nasza drużyna przegrywała, nasz tata czuł się tak, jakby sam przegrał - powiedziała wówczas Pippa.

Tymczasem książę William, jako prezes Angielskiego Związku Piłki Nożnej (FA), również interesuje się sportem. I wygląda na to, że rodzice przekazali to zainteresowanie swojemu najstarszemu synowi, George'owi. W czerwcu zabrali go nawet na kilka meczy w ramach Euro 2020.

