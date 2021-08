Jak przekazały zagraniczne media, nie żyje Gino Renn, aktor znany polskim widzom z serialu "Zbuntowany anioł". Aktor odszedł w wieku 78 lat. Ostatnie chwile swojego życia spędził w jednym z argentyńskich szpitali.

Nie żyje Gino Renni. Aktor ze "Zbuntowanego anioła" miał 78 lat

Gino Renni zmarł 1 sierpnia bieżącego roku. Od dwóch miesięcy był pod opieką argentyńskich lekarzy. Aktor na początku czerwca otrzymał dodatni wynik na koronawirusa. Okazało się też, że miał obustronne zapalanie płuc wywołane przez właśnie COVID-19. Jego stan w ostatnim czasie pogorszył się. Konieczne było dializowanie po tym, jak jego nerki zostały zaatakowane przez bakterię.

Zmarłego pożegnali jego koledzy z branży, w tym producent Gustavo Yankelevich.

Miłej podróży, drogi Tano, prawdziwy przyjacielu, towarzyszu tysiąca wspaniałych chwili. Tak bardzo cię kocham. Będę za tobą tęsknić #GinoRenni - czytamy na jego Twitterze.

Hołd zmarłemu oddał również Facundo Arana. Aktor zamieścił na instagramowym profilu fotografię kolegi z serialu i napisał wiele ciepłych słów pod adresem Renniego. Uznał go za "człowieka, który nie znał zła" oraz wspaniałego i lojalnego przyjaciela.

Spoczywaj w pokoju, drogi Tano. Cały świat będzie za tobą tęsknił - wybrzmiało w poście.

Gino Renni, bo pod takim imieniem i nazwiskiem był znany Luigi Melieni Mollo, urodził się 7 czerwca 1943 roku we Włoszech. Jego przyszłość jednak związana była z Argentyną, do której przyjechał wraz ze swoimi rodzicami. Znany jest przede wszystkim z popularnego serialu "Zbuntowany anioł", gdzie wcielał się w postać sympatycznego ogrodnika o imieniu Ramon. Na przestrzeni lat polscy widzowie mogli go również oglądać w innych produkcjach, jak "Kachorra to ja" czy "Jesteś moim życiem".