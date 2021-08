Natalia Oreiro zyskała międzynarodową sławę, grając w serialu "Zbuntowany anioł". Aktorka wcieliła się w postać głównej bohaterki - Milagros, która swoją nietuzinkową urodą podbiła serca fanów. Dziś gwiazda ma 44 lata i nadal wygląda zjawiskowo, ale czy zastanawialiście się, jak wyglądała zanim została sławna?

"Zbuntowany anioł". Tak Natalia Oreiro wyglądała, zanim stała się sławna

Natalia Oreiro opublikowała na Instagramie zdjęcie z czasów młodości. Gdy do niego pozowała, miała zaledwie 15 lat, ale widać, że mimo upływu czasu niewiele się zmieniła. Uśmiech i spojrzenie są nadal takie same. A fryzura? To cała Milagros!

To ja, kiedy miałam 15 lat. Już wtedy ciężko pracowałam i zaniedbywałam naukę. Dziś, lata później, powiedziałabym sobie, abym tak nie pędziła, abym nie traciła etapu swojego dojrzewania, że jeszcze będę miała czas na dorosłość - napisała na Instagramie.

Natalia Oreiro naprawdę wcześnie zaczęła karierę. Największa sławę przyniósł jej właśnie serial "Zbuntowany anioł", ale mogliśmy oglądać ją także w takich telenowelach jak "Kachorra to ja" oraz "Jesteś moim życiem". W 2010 roku zagrała w filmie "Miss Tacuarembó" i pojawiła się w produkcji "Gilda - No me arrepiento de este amor", która była oparta na historii tragicznie zmarłej piosenkarki muzyki cumbia.

Oreiro osiągnęła też sukces w branży muzycznej. W sumie sprzedała 11 milionów płyt i ma na swoim koncie sześć tras koncertowych.