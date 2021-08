Katarzyna Cichopek może mówić o prawdziwym szczęściu - rozwinęła karierę w show-biznesie dzięki jednej roli, za którą Polacy uwielbiają ją do dziś. Nie dziwi więc, że gwiazda nie rezygnuje z pracy na planie "M jak miłość", ba, rozwija się również na stanowisku dziennikarki, prowadząc "Pytanie na śniadanie" u boku Macieja Kurzajewskiego. Częste spotkania z widzami za pośrednictwem szklanego ekranu sprawiają, że Cichopek stale prezentuje się w nowych stylizacjach. Jedna z ostatnich wyjątkowo przypadła do gustu internautom. Nam również, chociaż buty zaszkodziły. Mamy nadzieję, że były chociaż wygodne...

Katarzyna Cichopek w sukience w groszki olśniła fanów. Nas prawie - te buty do wymiany! Wszystko popsuły

Katarzyna Cichopek wybrała się na spacer po Warszawie i sesję zdjęciową. Fotografowi pozowała w jasnej, letniej sukience w czarne grochy i z białą torbą. Całość uzupełniła wielkimi okularami i wiązanymi butami na koturnie. Stylizacja należałaby naprawdę do bardzo udanych, gdyby nie fakt, że aktorka dobrała do niej złe obuwie. Sandałki skrócił jej nogi, co widać na poniższym obrazku.

Wierni fani gwiazdy nie zawiedli. Obsypali ją komplementami.

Pięknie wyglądasz, bardzo kobieco.

Coś niebywałego, przepięknie! Pan Marcin jest pewnie dumny z tego, że ma tak piękną żonę. Moje szczere gratulacje!

Ładne zdjęcia.

A wam jak podoba się wakacyjny "look" Katarzyny? Udany? Czy zainspirowała kogoś?

