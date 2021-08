Sylwia Bomba zdobyła popularność dzięki uczestnictwu w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytkę zobaczymy wkrótce w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Jak sobie radzi z nowymi obowiązkami?

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie operacje plastyczne miała Sylwia Bomba? "To jest niesamowite

"Rolnik szuka żony". Jessica Miemiec zaręczona. W jej życiu zaszły spore zmiany

Sylwia Bomba szczerze o obowiązkach i życiu prywatnym

Sylwia Bomba na początku lipca poinformowała fanów, że rozstała się z partnerem Jackiem. Prawie w tym samym czasie pochwaliła się też, że weźmie udział w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Fani pytają, jak godzi samotne macierzyństwo z obowiązkami. Gwiazda odpowiedziała na Instagramie.

Robię, co mogę. Chociaż odkąd trenuję, zaczynam czuć, że to moje życie rządzi mną, a nie ja moim życiem. Uczciwie, bardzo sumiennie oddałam się macierzyństwu i dwa i pół roku skupiałam się głównie na Antosi. Antosia od września idzie do przedszkola. Widzę, że to idealny moment, a ja będę się skupiać teraz na tańcu, trzymaniu ramy itp. - odpowiada celebrytka.

Sylwia Bomba Instagram screen

Widać, że samotne macierzyństwo daje się we znaki przy nowych wyzwaniach, do jakich należą treningi do "TzG". Na szczęście Sylwia Bomba może liczyć na wsparcie rodziny. No i, jak sama przyznała, Antosia wkrótce pójdzie do przedszkola, więc mama będzie mogła w spokoju ćwiczyć. A kto będzie jej partnerem w rywalizacji o Kryształową Kulę? Tego gwiazda "Goggleboxa" nie zdradziła. Przyznała jednak, że to tancerz, z którym chciała wystąpić.

Dostałam tego tancerza, z którym najbardziej chciałam tańczyć.

Fani, wiedząc, że Sylwia jest teraz wolna, dopytywali ją, z jakim facetem by się umówiła. Celebrytka stanowczo stwierdziła, że nie ma ochoty na nowy związek. Podzieliła się jednak przemyśleniami, jakie cechy ceni sobie u mężczyzn.

Na razie w ogóle nie myślę o umawianiu się z kimkolwiek. Gdybym miała wymienić jakieś cechy faceta, który mógłby mnie zainteresować, to przede wszystkim troskliwość i dobre serce. Dla mnie najważniejszy jest charakter. Mężczyzna musi być ambitny, mieć swoje pasje i radość życia. Jeśli śmiejesz się z kimś w tym samym momencie, to dobry znak. Lubię facetów z energią, chociaż chciałabym, aby facet był dla mnie ostoją - podsumowuje Sylwia Bomba.

Solar już po ślubie! Na weselu Mata, Bedoes i Białas złapali za mikrofony

Jak Sylwia Bomba poradzi sobie w show "Taniec z Gwiazdami" zobaczymy już jesienią na antenie Polsatu.