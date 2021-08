Jessica Miemiec była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek show TVP "Rolnik szuka żony", do którego zgłosiła się, by znaleźć prawdziwą miłość. Wówczas to się nie udało. Teraz nareszcie przebojowa mieszkanka Leszna jest zakochana.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska ma kompleksy. Jednego się pozbyła, ale gardzi operacjami plastycznymi

Wieniawa na ślubie z Rozbickim. Wybrała sukienkę od polskiej projektanki

"Rolnik szuka żony". Jessica Miemiec zaręczyła się

Jessica Miemiec z piątej edycji programu telewizji publicznej "Rolnik szuka żony" znalazła wreszcie miłość. O swoich planach na przyszłość opowiedziała w rozmowie z serwisem Telemagazyn.

Wybranek Jessiki jest przewodnikiem turystycznym. Celebrytka poznała go na stacji benzynowej. Ryszard poprosił już Jessikę o rękę. Zaręczyny odbyły się, jak informuje serwis, 29 lipca 2021 roku w Karpaczu.

Jesteśmy razem od marca tego roku. Ma na imię Ryszard, tylko ja do niego mówię Ricardo. Znalazłam tego jedynego, przystojny, wyższy ode mnie, nie pije i dba o mnie bardzo. Codziennie powtarza, że mnie kocha — zdradziła Jessica Miemiec.

Przypomnijmy, że Jessica Miemiec zdobyła ogromną sympatię widzów w piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jednak reality show nie przyniósł jej tego, czego szukała. Zgłosiła się do niego "żeby poznać normalnego... faceta". Dopiero trzy lata po występie w TVP uczestniczka znalazła mężczyznę, z którym planuje wspólną przyszłość. Celebrytka też bardzo się zmieniła od czasu udziału w programie. Przeszła prawdziwą metamorfozę. Nie tylko zmieniła kolor włosów na jasny, ale też dużo ćwiczy. Dzięki aktywności bardzo zeszczuplała.

Olga Kaczyńska pochwaliła się ślubną sesją. Kadry bardzo romantyczne

Fani programu "Rolnik szuka żony" nie rozpoznaliby teraz dawnej uczestniczki show.