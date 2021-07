Kinga Rusin, Kuba Wojewódzki, Doda, Weronika Rosati. Lista celebrytów, którzy w ostatnich latach publicznie obrzucali się błotem, jest bardzo długa. Konflikty gwiazd rozpalają opinię publiczną w Polsce do czerwoności, a my przypominamy te największe z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłócić się można wiele lat. Oto konflikty wszech czasów w muzyce

"Ślub od pierwszego wejrzenia". TOTALNA przemiana Igi! Jest nie do poznania

Magdalena Ogórek i Kinga Rusin

Najświeższy publiczny konflikt toczą ze sobą Magdalena Ogórek i Kinga Rusin. Ta druga, która z różnych zakątków świata komentuje w sieci sytuację polityczną w Polsce, opublikowała na Instagramie post, w którym zwróciła się do "PiS-owskich czynowników i reżimowych kreatur", a w dalszej części tekstu przywołała nazwiska Jarosława Jakimowicza i Magdaleny Ogórek. Urażona dziennikarka TVP zamiast skonfrontować się z Rusin, poprosiła internautów, aby zrobili to za nią. W każdym razie Ogórek oczekuje przeprosin.

Magdalena Ogórek i Kinga Rusin Fot. East News, Kapif

Kinga Rusin i Weronika Rosati

Zostańmy jeszcze na chwilę przy byłej gwieździe TVN-u. Niedawno media żyły bowiem konfliktem między Rusin a Weroniką Rosati. Aktorka jakiś czas temu przypomniała opinii publicznej kultowe oscarowe after party Kingi, co wywołało lawinę komentarzy i oskarżeń. Najmocniejszy cios wymierzyła Rusin, która publicznie wytknęła Rosati jej znajomość z amerykańskim producentem Harveyem Weinsteinem (skazanym za molestowanie seksualne i gwałt).

Kinga Rusin odpowiada Weronice Rosati w dedykowanym wpisie na Instagramie Kapif.pl

Doda i Edyta Górniak

Doda i Edyta Górniak poróżniły się wiele lat temu i do tej pory nie zakopały toporu wojennego. W 2019 roku Rabczewska wyciągnęła do "koleżanki" po fachu rękę, proponując wspólny występ, jednak ta zdecydowała się zignorować ofertę i nie chciała komentować sprawy. Co je poróżniło? Doda pytana o relacje z Edytą powtarza, że to ona została zaatakowana przez starszą koleżankę po fachu na początku swojej kariery.

Doda, Edyta Górniak Kapif.pl

Małgorzata Rozenek, Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki

Niegdyś media żyły konfliktem na linii Renata Kaczoruk - Małgorzata Rozenek - Kuba Wojewódzki. Zaczęło się od tego, że panie brały razem udział w programie "Azja Express", a "Perfekcyjna" nie szczędziła uszczypliwych komentarzy rywalce. W jej obronie stanął Kuba Wojewódzki, z którym Kaczoruk była wówczas w związku. Stwierdził nawet, że Rozenek "weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej".

Rozenek, Kaczoruk, Wojewódzki KAPIF/WBF

Jan Englert i Grażyna Szapołowska

Tej wojny pomiędzy cenionymi aktorami mało kto się spodziewał. A jednak - Jan Englert i Grażyna Szapołowska walczyli ze sobą w sądzie. Poszło o to, że aktorka grała jedną z głównych ról w spektaklu w Teatrze Narodowym, ale nie przyszła na premierę. Dlaczego? Otóż w tym samym czasie w TVP oceniała muzyczne talenty w "Bitwie na głosy". Englert zwolnił koleżankę po fachu dyscyplinarnie, a ta złożyła pozew. Ostatecznie sąd nie stanął po jej stronie.

Grażyna Szapołowska / Jan Englert fot. ONS

Joanna Krupa i Anna Mucha

Joanna Krupa od lat sprzeciwia się noszeniu naturalnych futer. Nie wytrzymała, gdy na jednej z branżowych imprez spotkała w takim Annę Muchę.

Noszenie futer nie dodaje wzrostu i nie odejmuje kilogramów! - oznajmiła.

Anna Mucha nie omieszkała skomentować sprawy i dorzuciła swoje trzy grosze. Aktorka również nie przebierała w słowach.

Słyszałam, że Asia wyszła. Cóż... jeśli będzie chciała zobaczyć film, będzie musiała kupić bilet. Nie znam Asi, ale może dzięki temu incydentowi zaistnieje kolejny raz w mediach. Co prawda monotematycznie, ale zaistnieje - odpowiedziała Anna.

Joanna Krupa i Anna Mucha Fot. Kapif

Które konflikty wam zapadły w pamięci?