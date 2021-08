29 lipca, po blisko dwóch latach od rozstania, odbyła się sprawa rozwodowa Doroty Szelągowskiej i jej byłego męża. Gwiazda programów TVN postanowiła odpocząć i zrelaksować się na wsi, gdzie znajduje się jej ukochany dom. Projektantka wnętrz chwali się jego wystrojem w mediach społecznościowych - i tak mieliśmy już okazję podejrzeć jej kuchnię oraz taras, który wygląda niczym luksusowy salon. Są pewne zakątki, które póki co pozostawia tylko dla siebie, jednak z tej listy możemy już usunąć jej przydomowy zielnik oraz basen.

Dorota Szelągowska pokazuje kolejne zakątki rezydencji na Warmii. Ma zielnik i własny basen. "Nic mnie tak nie odpręża"

Szelągowska pochwaliła się obserwatorom, jak spędziła ostatni dzień. Zaczęło się od szybkich porządków na tarasie. Jak sama przyznała:

Kocham odkurzacze i myjki ciśnieniowe. Nic mnie tak nie odpręża.

Później przyszedł czas na zebranie ziół do obiadu z własnego zielnika. Z tego co widać na zdjęciu, Szelągowska ma wszystko to, co potrzebuje.

Gotowanie jest jeszcze przyjemniejsze, kiedy wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się dwa kroki od blatu roboczego.

Dom na Warmii Doroty Szelągowskiej instagram/dotindotin

Kolejne godziny Dorota musiała spędzić wewnątrz domu, ponieważ zaskoczyła ją burza. Na ujęciu, które później udostępniła, widzimy przydomowy basen, dwie wielkie poduchy do leniuchowania oraz otaczającą przestrzeń zieleń.

Zieleń po burzy ma niesamowicie soczysty odcień - stwierdziła.

Mamy nadzieję, że Szelągowska bawi się dobrze w swojej oazie, a my oczywiście czekamy na więcej zdjęć z Warmii. Co chcielibyście jeszcze zobaczyć?