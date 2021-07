Tokio 2020. Polska sztafeta ze złotem olimpijskim. Bohater Kajetan Duszyński!

Polska sztafeta mieszana 4x400 m zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Wspaniali byli wszyscy, ale to, co na ostatniej zmianie zrobił Kajetan Duszyński, to był szok! Kajetano Capitano!

