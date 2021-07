Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel przed laty tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Bizneswoman i prezenter rozstali się jednak nagle w 2015 roku. Podobno ich związek rozpadł się, bo mieli odmienne podejście do ślubu i posiadania dzieci. Jakiś czas temu informowaliśmy, że ekonomistka spotyka się z muzykiem disco polo, Pawłem Markiewiczem. Okazuje się, że ich miłość kwitnie.

REKLAMA

Katarzyna Niezgoda po raz pierwszy o związku z Tomaszem Kammelem

Katarzyna Niezgoda szczęśliwie zakochana. Razem z ukochanym wybywa z kraju

Informacja o tym, że Katarzyna Niezgoda spotyka się z Pawłem Markiewiczem wyciekła do mediów już wiele miesięcy temu. Od jakiegoś czasu ekonomistka nie kryje się już ze związkiem z muzykiem i publikuje na Instagramie zdjęcia, na których pozuje w towarzystwie ukochanego. Właśnie zdradziła, że wylatuje z Markiewiczem z kraju. Zakochani chcą spędzić wspólnie wakacje. Niezgoda zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z lotniska, do którego załączyła wymowny wpis.

Tak bardzo cieszymy się, że można znów podróżować - czytamy.

Póki co bizneswoman nie zdradziła celu podróży, ale w komentarzach pod wpisem fani spekulują, że zakochani mogli wylecieć do Sidney. Wygląda na to, że miłość kwietnie, a zakochani już na dobre przestaną kryć się ze związkiem

Kim jest nowy partner Katarzyny Niezgody?

Paweł Markiewicz z wykształcenia jest magistrem budownictwa. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Jest też związany z show-biznesem. Na przestrzeni ostatnich lat wystąpił epizodycznie w takich serialach, jak: "Na dobre i złe", "Barwy szczęścia", "Gabinet numer 5" czy "Komisarz mama". Jest też muzykiem.