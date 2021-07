Sarah Ferguson przez lata przyjaźniła się z księżną Dianą. Kobiety znały się jeszcze przed tym, kiedy obie weszły do rodziny królewskiej. Księżne wspierały się wzajemnie i darzyły dużą sympatią.

Fergie wspomina Dianę

Po latach Fergie wraca wspomnieniami do zmarłej przyjaciółki. W rozmowie z "People" wyznała, że jest pewna, iż Diana miałaby wspaniałe relacje z dorosłymi synami. Uwielbiałaby również swoje synowe.

Gdyby siedziała ze mną teraz, wiem, że powiedziałaby: Jestem bardzo dumna z moich chłopców i wspaniałych żon, które wybrali.

Fergie zaznaczyła, że Diana uwielbiała dzieci. Zbudowała silną więź nie tylko ze swoimi synami, ale również z córkami Fergie i księcia Andrzeja: Eugenią oraz Beatrycze. Zdaniem Sarah, słabość Diany do najmłodszych rezonowałaby również w jej kontaktach z wnuczętami.

Byłaby taka jak ja, z obsesją na punkcie swoich wnuków. Bo to właśnie kochała. Diana uwielbiała moje dziewczynki, uwielbiała chłopców. To byłaby jej przystań. Jej niebo."

Sarah Ferguson wydaje książkę. Będzie ekranizacja?

Sarah Ferguson ostatnio coraz częściej pojawia się w mediach. Wszystko za sprawą książki, którą planuje wydać. Inspiracją do napisania "Her Heart for a Compas" było życie jednej z przodkiń księżnej Yorku, Lady Margaret Idy Montagu. Akcja powieści toczy się w wiktoriańskiej Anglii.

Podobno adaptacją powieści jest zainteresowany Netlix, który chce stworzyć serial podobny do kultowej produkcji "Bridgertonowie". Fergie nie skomentowała tych doniesień, ale źródła tygodnika "Variety" podają, że negocjacje już trwają.

Jej zespół prowadzi już rozmowy z co najmniej jedną usługą transmisji strumieniowej - podaje magazyn.