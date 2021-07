Paulina Sykut-Jeżyna pokazała, że jest rodzinną osobą, a jej relacje z najbliższymi są dla niej ważne. Spędziła z nimi wspólne chwile i postanowiła to uwiecznić. Na Instagramie dodała zdjęcie, które zrobiła sobie w towarzystwie mamy i młodszego brata Łukasza.

Paulina Sykut-Jeżyna pozuje w towarzystwie młodszego brata i mamy

Prezenterka zrobiła sobie selfie z dwoma członkami rodziny.

Z mamunią i młodszym bratem Łukaszem - podpisała zdjęcie na Instagramie, dodając napis "family".

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała młodszego brata i mamę fot. instagram.com

Paulina Sykut-Jeżyna ma dwóch braci - młodszego Łukasza oraz starszego Sebastiana. Jak dotąd nigdy publicznie nie pokazywała się w towarzystwie rodzeństwa. Zazwyczaj chroni prywatności swoich najbliższych. Tym razem zrobiła wyjątek zamieszczając jeden kadr. W tym samym czasie dodała także zdjęcia znad jeziora, życząc swoim fanom miłego weekendu. Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe dni będzie odpoczywać w towarzystwie rodziny.

Paulina Sykut-Jeżyna od 13 lat jest związana ze stacją Polsat News, gdzie pracuje jako prezenterka pogody, choć karierę telewizyjną zaczynała jeszcze wcześniej, prowadząc "Muzyczne listy" w TV4. Szerszej publiczności dała się poznać jako prowadząca licznych programów, m.in. "Must be the music" czy "Taniec z Gwiazdami". Niedługo widzowie będą mogli oglądać ją w show "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym występuje jako uczestniczka. Prywatnie od dziesięciu lat jest żoną przedsiębiorcy Piotra Jeżyny, który jest jednocześnie jej menedżerem. Swojego męża poznała, gdy miała 16 lat. Para wzięła ślub po kilkunastu latach związku. Małżonkowie mają czteroletnią córkę Różę.

