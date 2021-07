Aby wiarygodnie oddać upływający czas, producenci serialu "The Crown", co jakiś czas zmieniają aktorów. W związku z tym, na początku tego roku, okazało się, że w roli królowej Elżbiety II nie zobaczmy już Olivii Colman, a Imeldę Staunton. Netflix udostępnił pierwsze zdjęcie aktorki w charakteryzacji do piątego sezonu serialu.

"The Crown". Tak będzie wyglądać królowa Elżbieta II w nowym sezonie

Do tej pory w Elżbietę II wcielały się Claire Foy oraz Olivia Colman. Przyszedł czas na Imeldę Staunton, która przez wiele osób kojarzona jest m.in. z roli profesor Dolores Umbridge w filmie "Harry Potter i Zakon Feniksa". Aktorka już wkroczyła na plan "The Crown" i teraz możemy zobaczyć, jak będzie się prezentować w nowych odcinkach serialu.

"The Crown" piąty sezon - informacje

Piąty sezon serialu "The Crown" ma opowiadać o wydarzeniach na dworze królewskim w latach 90. - włącznie z tragiczną śmiercią księżnej Diany.

Imelda Staunton nie będzie jedyną nową aktorką w serialu. W piątym sezonie wystąpią: Lesley Manville (księżna Małgorzata), Dominic West (książę Karol), Elizabeth Debicki (księżna Diana) oraz Jonathan Pryce (książę Filip).

Kiedy będzie można oglądać nowe odcinki? Tego jeszcze nie wiadomo, bo Netflix nie podał nawet przybliżonej daty premiery. Spekuluje się jednak, że będzie to w 2022 roku. Fani serialu mają jednak powody do radości, bo twórca serialu, Peter Morgan, zmienił zdanie i jakiś czas temu przyznał, że nie skończy serialu na piątym sezonie. W rozmowie z "Hollywood Reporter", przyznał, że jednak postanowił "wrócić do pierwotnego pomysłu" i stworzyć sześć sezonów produkcji.

