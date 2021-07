Dorota Szelągowska to projektantka wnętrz, która dzięki takim programom, jak "Totalne remonty Szelągowskiej" stała się jedną z najjaśniejszych gwiazd TVN-u. Gdy inne znane twarze stacji milczą sprawie braku koncesji i planowanych zmian w prawie, Szelągowska postanowiła przedstawić swoje stanowisko na Instagramie.

Dorota Szelągowska zabrała głos w sprawie ustawy anty-TVN

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. W międzyczasie sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła projekt ustawy anty-TVN i przesłała go do dalszych prac. Choć do tej pory gwiazdy TVN-u nie komentowały oficjalnie sprawy, to jednej z nich najwyraźniej puściły nerwy. Dorota Szelągowska opublikowała na InstaStories satyryczną grafikę, która zresztą nawiązuje do programu, który kiedyś prowadziła.

Wiesz, jak się będzie nazywać ostatni program w TVN? "Jarek cię urządzi" - brzmi dialog umieszczony na rysunku.

Dorota Szelągowska dotindotin/Instagram

Przypomnijmy, że Dorota Szelągowska od 2014 prowadzi programy o tematyce wnętrzarskiej w kanałach należących do grupy TVN Discovery. W tym czasie była prowadzącą takich formatów, jak "Dorota was urządzi", "Polowanie na kuchnie" czy "Wielkanocne metamorfozy Doroty" w TVN Style, a także "Polowanie na mieszkanie" i "Totalne remonty Szelągowskiej" w TVN.

Widzowie mogli ją także zobaczyć w "Domowych rewolucjach" czy "Metamorfozach Doroty Szelągowskiej" w HGTV. Wcześniej była związana z Telewizją Polską. Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie".