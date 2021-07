Najmłodsza finalistka "The Voice Kids" nagrała swoją wersję piosenki Maneskin. Robi wrażenie

Tatiana Kopala podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewała utwór zespołu Feel. Odwróciła się Cleo i to do jej drużyny trafiła dziesięciolatka. Ostatecznie Tatiana dotarła do finału, jednak nie wygrała show. Sukces, który odniosła w "The Voice Kids", niewątpliwie dodał jej skrzydeł - dziewczynka prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z obserwatorami popisami wokalnymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo podpadła fanom "The Voice Kids". "Podejmuję decyzje sercem"

Najmłodsza finalistka "The Voice Kids" nagrała swoją wersję popularnej piosenki

Ostatnio internautów zachwycił cover piosenki "Beggin" w wykonaniu Tatiany. Finalistka "The Voice Kids" zaśpiewała utwór w aranżacji rozpowszechnionej przez zespół Maneskin. Dziewczynka zwróciła się również do swoich słuchaczy. W poście zdradziła, że obecnie przebywa na wakacjach w Hiszpanii.

Kochani, życzę wam miłego wieczoru. Dziękuję za nieustanne wsparcie, ja jeszcze na wakacjach, po powrocie będę miała dla was niespodziankę. PS Fragment piosenki "Beggin" zespołu Maneskin - czytamy w poście.

Tatiana Kopala śpiewa "Beggin". Internauci zachwyceni

Trzeba przyznać, że Tatiana jest obdarzona niezwykle głębokim i mocnym głosem. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem możliwości wokalnych Tatiany. W komentarzach pojawiło się mnóstwo zachwytów nad talentem Kopali. Niektórzy obserwatorzy czekają na więcej coverów grupy Maneskin.

Masz cudny głos.

Czekam na twoje wykonanie "I Wanna Be Your Slave".

Jak zawsze super zaśpiewałaś. Pozdrawiam, miłych wakacji, czekamy na niespodziankę - czytamy w komentarzach.

Jak podoba wam się cover "Beggin" w wykonaniu Tatiany?