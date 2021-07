Dawid Kubacki, po tegorocznym Letnim Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, wybrał się z rodziną na wakacje.Skoczek wypoczywa z żoną i córką Zuzanną w Turcji.

Dawid Kubacki wkręcony przez żonę. Marta nakręciła śmieszny prank

Dawid Kubacki chętnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia nie tylko pokazujące jego sportowe sukcesy, ale też prywatne życie. Tym razem podzielił się z fanami filmikiem, w którym widać jak dał się nabrać swojej żonie Marcie.

Sportowiec, korzystając z chwili wolnego czasu, wypoczywał na leżaku w cieniu nad hotelowym basenem. Żona po cichu skradała się za jego plecami. Potem połaskotała go patykiem po ramieniu. Przerażony sportowiec zerwał się z leżaka natychmiast. Był przekonany, że zaatakował go jakiś owad. Zaczął otrzepywać ramię i rozglądać się, co mogło go zaatakować. Wtedy zauważył zwijającą się ze śmiechu żonę.

W poście pod filmikiem skoczek narciarski napisał:

Ale się dałem podejść.

Marta Majcher zaskoczyła męża. Spokojnie może konkurować z najlepszymi twórcami śmiesznych pranków. Filmik, na którym udało jej się wkręcić Dawida Kubackiego, w błyskawicznym tempie zdobył popularność w sieci. Fani byli zachwyceni. Niektórzy żałowali, że skoczek nie wyskoczył w swoim sportowym stylu z leżaka:

Myślałem, że będzie wyskok... i do basenu. Oczywiście w zaistniałych okolicznościach bez telemarku

Dawid Kubacki i Marta Majcher pobrali się dwa lata temu. Żona skoczka stroni od życia medialnego, wiadomo, że w latach 2009-2015 trenowała szermierkę, niestety, jej karierę sportową uniemożliwiła kontuzja. W grudniu 2020 roku Dawid i Marta zostali rodzicami Zuzanny. Informację o jej przyjściu na świat ogłosił "Tygodnik Podhalański", podczas gdy sportowiec brał udział w Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.