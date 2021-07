George Clooney w 2014 roku oświadczył się prawniczce, Amal Alamuddin. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Mimo że media co jakiś czas donoszą o kryzysie w ich małżeństwie, oni nie tylko wciąż są ze sobą, ale niedawno zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Co więcej, od kilku dni media na całym świecie spekulują, że para spodziewa się kolejnego dziecka.

George Clooney i Amal spodziewają się dziecka?

Według "New Idea", na zeszłotygodniowych wakacjach w Rzymie George i Amal zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Podobno to tylko przedsmak tego, co wkrótce nastąpi w ich życiu - Amal spodziewa się trzeciego dziecka. George Clooney w jednym z wywiadów wspominał, że założenie rodziny dało mu wiele radości.

Nie ma wątpliwości, że obecność Amal w moim życiu zmieniła wszystko. To był pierwszy raz, kiedy wszystko, co robiła i wszystko, co dotyczyło jej, było ważniejsze, niż cokolwiek związanego ze mną. A potem mieliśmy tych dwoje. To jest bardzo satysfakcjonujące, nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem… Nie spodziewałem się tego.

60-letni aktor i 43-letni prawniczka pobrali się w 2014 roku w Wenecji. Cztery lata później powitali na świecie bliźniaki Ellę i Alexandra. Jak donosi "Daily Mail", osoby z otoczenia pary potwierdziły, że Amal jest w ciąży. Para podzieliła się radosną nowiną z bliskimi 4 lipca podczas kolacji zorganizowanej w jej włoskiej willi. Informator "OK magazine" dodaje, że Amal skończyła już pierwszy trymestr. Potwierdzają to zdjęcia, które niedawno zrobili jej paparazzi. Widać bowiem na nich spory już brzuch.

Podobno Amal skończyła pierwszy trymestr. Już zaczyna się pokazywać, więc niedługo wszyscy się dowiedzą.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne doniesienia w tej sprawie.