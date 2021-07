Dorota Szelągowska miała trzech mężów. Ostatniego poznała w pracy. Michał Wawro jest producentem programów w TVN Style. Swoją relację trzymali z dala od blasku fleszy. W 2018 roku na świat przyszła ich córka Wanda. Dorota w jednym z wywiadów przyznała, że w jej małżeństwie wszystko się świetnie układa. Jednak związek nie przetrwał próby czasu.

REKLAMA

Dorota Szelągowska na wakacjach. "Bez filtra, pracy i stanika"

Zobacz wideo

Dorota Szelągowska rozwiodła się z trzecim mężem

Związek Doroty Szelągowskiej i Michała Wawro zakończył się jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Sama zainteresowana odniosła się do rozstania publicznie tylko raz.

Powiem to ten jeden raz. Nie żyję z moim mężem ponad półtora roku. Media dowiedziały się bardzo późno. Rozstaliśmy się dawno, pandemię przechodziłam w samotności.

Szelągowska pochwaliła się wystrojem kuchni. Mało kto decyduje się na ten sprzęt

Jak donosi "Super Express", 29 lipca 2021 roku po blisko dwóch latach od rozstania odbyła się sprawa rozwodowa Doroty i Michała. Tabloid podaje, że para jeszcze przed spotkaniem na sali sądowej doszła do porozumienia, dzięki czemu małżeństwo zostało rozwiązane już podczas pierwszej rozprawy. "Super Express" dotarł także do informacji, że to Dorota złożyła pozew rozwodowy. Po opuszczeniu sądu Szelągowska wyjechała do swojego domku na Warmii. Na Instagramie zamieściła wpis, w którym zapewniła swoich fanów, że odnalazła spokój i jest szczęśliwa.

Warmia i ja. Czyste szczęście. Uwielbiam ten stan, kiedy czuję, że wszystko jest tak, jak być powinno. Gdy wiem, że wszyscy, których kocham, są dla mnie ważni i bliscy, są szczęśliwi. Jestem na tyle stara, że zdaję sobie sprawę z ulotności tych momentów. Dziś je celebruję.

Trzymamy kciuki za szczęście Doroty Szelągowskiej.