Mikołaj Jędruszczak to zwycięzca pierwszej edycji "Love Island". Program okazał się dla niego trampoliną do kariery w mediach społecznościowych, a na samym Instagramie obserwuje go obecnie prawie 150 tys. użytkowników. Celebryta od niedawna serwuje im zdjęcia podreperowanego uśmiechu, który jednak nie wszystkim przypadł do gustu.

Mikołaj z "Love Island" zafundował sobie nowy uśmiech. Fani podzieleni

Jakiś czas temu Mikołaj postanowił zainwestować w wygląd i skupić się na uśmiechu. W związku z tym rozpoczął leczenie ortodontyczne, a gdy zdjął aparat, zdecydował jeszcze bardziej doszlifować uzębienie.

Zwycięzca pierwszej edycji "Love Island" poddał się zabiegowi bondingu, który stosuje się w ramach stomatologii estetycznej. To metoda odbudowy zębów za pomocą nowoczesnych żywic kompozytowych bez ingerencji w tkanki. Dzięki niej zęby Mikołaja stały się wyraźnie bielsze i równe. Choć wielu fanów zwycięzcy "Love Island" zachwyca się jego nowym uśmiechem, to są też tacy, którzy mają zupełnie inną opinię.

Za sztuczny ten uśmiech.

Już lepiej było w aparacie. Drama.

Wow, ale uśmiech - piszą internauci

Spokojnie, mam wszystkie swoje 32 zęby - wtrącił do dyskusji Mikołaj.

Mikołaj to nie pierwszy celebryta, który w ostatnim czasie postawił właśnie na bonding. Na 25. urodziny prezent w postaci tego zabiegu sprawiła sobie Monika Kozakiewicz, którą także poznaliśmy w pierwszej edycji randkowego show Polsatu. Wcześniej przeszła go m.in. Blanka Lipińska, która dzięki tej metodzie wydłużyła zęby.