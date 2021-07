W latach 90. telenowela "Zbuntowany anioł" podbiła serca widzów na całym świecie. Choć od zakończenia emisji w Polsce minęło już ponad 20 lat, fani nadal śledzą losy ulubionych aktorów. W tym czasie wielu z nich zmieniło się nie do poznania, a dla innych czas się zatrzymał. Skąd to wiemy? Wystarczy spojrzeć na nową fotografię, którą opublikował Facundo Arana. Wygląda na to, że serialowy Ivo DiCarlo nadal ma święty kontakt z koleżanką z planu. Poznajecie?

"Zbuntowany anioł". Serialowy Ivo spotkał się z Glorią

Facundo Arana opublikował na Instagramie fotografię z Gabrielą Sari, która w serialu "Zbuntowany anioł" wcielała się w postać Glorii. Choć nie była to rola pierwszoplanowa, to fani doskonale ją pamiętają. Gloria była najlepszą przyjaciółką głównej bohaterki - Milagros, którą grała Natalia Oreiro. Aktorka przykuwała uwagę pięknym uśmiechem i charakterystycznymi brwiami.

Na zdjęciach możemy zobaczyć uśmiechniętych od ucha do ucha aktorów, a także córkę Gabrieli Sari. Dla aktorki czas jest zdecydowanie łaskawy. Serialowa Gloria ma obecnie 44 lata i ani trochę się nie zmieniła.

"Zbuntowany anioł". Co słychać u pozostałych aktorów?

Dzięki roli w serialu "Zbuntowany anioł" największą karierę zrobiła Natalia Oreiro. Mogliśmy ją zobaczyć również w telenowelach "Kachorra to ja" oraz "Jesteś moim życiem". W 2010 roku zagrała w filmie "Miss Tacuarembó", a następnie wystąpiła też w produkcji "Gilda - No me arrepiento de este amor", która była oparta na życiorysie tragicznie zmarłej piosenkarki muzyki cumbia.

Oreiro i Siri na planie "Zbuntowanego anioła" towarzyszyła także Victoria Onetto, która wcielała się w rolę "Motylka". Onetto jakiś czas temu porzuciła aktorstwo i skupiła się na pracy społecznej w Argentynie.