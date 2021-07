Bliscy księżnej Kate starają się nie udzielać wywiadów i nie komentować zachowań członków rodziny królewskiej. Jej mamie jednak zdarzyło się opowiedzieć publicznie o swoich zięciach. Jak oceniła księcia Williama? Sprawdza się w roli męża? Carole Middleton nie ma wątpliwości!

Mama księżnej Kate zabrała głos ws. księcia Williama. Jakim jest zięciem? Ale mu sprawiła laurkę!

Księżna Kate ma zdecydowanie więcej szczęścia niż Meghan Markle, której ojciec i siostra starają się być pierwszoligowymi celebrytami i co rusz publikują kontrowersyjne oświadczenia na temat córki oraz jej męża. Z kolei Carole Middleton bardzo rzadko zabiera publicznie głos i opowiada o tym, jak jej najstarszej pociesze żyje się za murami Pałacu Buckingham. W wywiadzie, którego udzieliła "The Telegraph", dała jednak do zrozumienia, że jej córka odnalazła prawdziwą miłość i partnera, który o nią dba. Sama jest nim zachwycona.

Mam dwóch uroczych zięciów - powiedziała, chwaląc także ukochanego Pippy.

I choć teraz Carole nie boi się o przyszłość córki, kiedy Kate spotykała się z Williamem i miała dopiero stać się członkinią brytyjskiej monarchii, bardzo się stresowała i martwiła, czy jej najstarsza pociecha da sobie radę. Poza tym sama stała się obiektem zainteresowania mediów, a te podawały do opinii publicznej przeróżne informacje. Plotki głoszą bowiem, że królowa Elżbieta II nie popiera łagodnego podejścia do wychowywania wnuków, jakie ma Carole. Monarchini zawsze wychowywała dzieci i wnuki twardą ręką, a w swoich decyzjach była nieugięta i konsekwentna.

