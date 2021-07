David Beckham pochwalił się niedawno zdjęciem prezentującym najnowszą metamorfozę swoją i dwóch synów. Romeo i Cruz zdecydowali się pofarbować włosy na blond i… róż! Reakcja Victorii Beckham na zmianę w wyglądzie męża jest naprawdę interesująca.

David Beckham odpoczywał na jachcie, a policja zainteresowała się jego dziećmi

David Beckham w blondzie. Co na to Victoria Beckham?

David Beckham ostatnio odwiedził ulubionego fryzjera rodziny, Josha Wooda, którego salon znajduje się blisko jego domu w Londynie. Razem z Romeo postawili na zmianę koloru na blond, z kolei Cruz wybrał różowy odcień. Piłkarz wytłumaczył na Instagramie, że zrobił to, by przypomnieć synom, że kiedyś też był w ich wieku i eksperymentował z wizerunkiem. Teraz oni mają ochotę na takie zmiany, jednak wiek Davida nie jest przeszkodą, by zrobić to z nimi.

Czasami chłopcy potrzebują przypomnienia, kto zrobił to pierwszy w latach 90. Patrząc na ich twarze, nie są z tego zadowoleni - napisał Beckham pod zdjęciem z synami.

Victoria dorzuciła do tego swoje trzy grosze. Wrzuciła na InstaStories zdjęcie Davida w blondzie i opatrzyła je kilkoma słowami. Naśmiewała się z męża, bo - nie oszukujmy się - wygląda teraz bardzo podobnie do swoich synów. Brak mu powagi, którą miał, nosząc poprzednią fryzurę.

I mean... [To znaczy - przyp. red.] - napisała, kończąc wielokropkiem.

W kolejnej części rozbawiona dopisała, że ma szczęście, że ma takiego męża.

Lucky Me [Mam szczęście - przyp. red] - dokończyła Victoria entuzjastycznie.

Korzystna metamorfoza Davida?

