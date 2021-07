Od jakiegoś czasu głośno jest o tym, że Antek Królikowski oświadczył się Joannie Opozdzie. Na tym jednak nie koniec, bo do mediów wyciekło, że zakochani już organizują ślub. Nieoficjalnie wiadomo nawet, w którym kościele odbędzie się uroczystość, kto pojawi się na ceremonii i gdzie będą bawić się goście weselni.

Makijażysta gwiazd potwierdza ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Joanna Opozda pokazała pierścionek zaręczynowy

Na InstaStories Asi pojawił się kadr, na którym uwagę przykuwa lśniący kamień. Na nasze oko to brylant o masie co najmniej półkaratowy brylant. Po przybliżeniu zdjęcia można dostrzec, że nad pierścionkiem z brylantem błyszczy wysadzana tymi samymi kamieniami obrączka. Zestaw biżuterii na palcu Opozdy nawiązuje stylem do kultowego ślubnego zestawu oferowanego przez markę Tiffany & Co. Czy to możliwe, że para jest już po ślubie?

Opozda odpowiedziała na komentarz o rzekomej zdradzie Królikowskiego. "Skąd ta pewność?"

Widać, że para nie ukrywa już swojej relacji i narzeczeństwa. Ostatnio Królikowski nazwał publicznie Opozdę swoją narzeczoną. Sytuacja miała miejsce podczas Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego.

Chciałbym jeszcze tylko troszkę prywaty na koniec. Chciałem zadedykować tę piosenkę mojej narzeczonej, która ogląda nas teraz, ale nie może być z nami. Pozdrawiam Asiu, kocham cię, do zobaczenia, oglądaj nas, nie śmiej się ze mnie za bardzo, będę się starał - powiedział Antek.

Joanna Opozda i Antek Królikowski - historia związku

Joanna Opozda i Antek Królikowski zaczęli spotykać się w zeszłym roku. Pojawiali się na imprezach branżowych i dzielili się wspólnymi zdjęciami w social mediach. W grudniu zeszłego roku poinformowali, że postanowili się rozstać. O tym, że wrócili do siebie, spekulowano od dawna. Jakiś czas temu w mediach krążyły informacje, że Antek próbuje przeprosić Joannę i wystaje pod jej blokiem z bukietem czerwonych róż. Później przyłapano ich na wspólnym szusowaniu na stoku w Zakopanem. Teraz nie ma już wątpliwości, że Asia i Antek znów są razem.