Katarzyna Skrzynecka jest jedną z jurorek w show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". To format, który szczególnie przypadł widzom do gustu. Teraz aktorka pojawiła się na nagraniu spotu reklamującego jesienną ramówkę stacji. Z tej okazji poddała się metamorfozie.

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka o zdrowiu Pawła Królikowskiego

Katarzyna Skrzynecka pokazała nową fryzurę

Katarzyna Skrzynecka pokazała na Instagramie efekt metamorfozy. Tuż przed nakręceniem spotu reklamującego programy, które stacja Polsat pokaże jesienią, aktorka zasiadła w fotelu fryzjerskim. Jej włosami fachowo zajęła się stylistka. Lekko je podcięła, wyprostowała i ochłodziła ich kolor.

Udany wyczes na planie spotu Jesiennej Ramówki Polsatu - napisała jurorka "TTBZ".

Aktorka dopisała też wymowny hasztag "każda kobieta lubi być zadbana". Fani aktorki byli zachwyceni efektem i komplementowali ją w komentarzach.

Ładnie i twarzowo.

Cudownie pani w tej fryzurze.

Piękna fryzura i odmładza, chociaż pani to niepotrzebne.

Nie wszyscy jednak docenili jej przemianę.

Fryzura jak za czasów komuny - napisała jedna z internautek.

Ten komentarz wyraźnie rozbawił Katarzynę Skrzynecką.

Za czasów komuny chodziłam jeszcze w kucykach w przedszkolu - napisała, dodając roześmiane emotikony.

A wy co sądzicie o jej nowej fryzurze?

"Twoja twarz brzmi znajomo". Zmiany w nowej edycji programu

Przypomnijmy, że jesienna edycja formatu "Twoja twarz brzmi znajomo" zapowiada się ciekawie. W roli jurorów nie zobaczymy już Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka. Ich miejsca zajmą Michał Wiśniewski oraz Gromee, czyli Andrzej Gromala, polski producent i DJ. Co do uczestników, to na razie wiadomo, że w show wezmą udział: Krzysztof Cugowski junior, Barbara Kurdej-Szatan, Robert Janowski, Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Łaska, Tomasz Ciachorowski i Adam Zdrójkowki.