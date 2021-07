Katie Price zyskała sławę jako modelka i prezenterka telewizyjna, jednak od jakiegoś czasu media zainteresowane są nią tylko z powodu kolejnych operacji plastycznych, na które się decyduje. Właśnie pokazała zakulisowe zdjęcia tej najnowszej. Zachęciła kogoś?

Katie Price przeszła kolejną operację plastyczną. W Turcji. Wszystko zrelacjonowała. Fani: Nie potrzebujesz tego

Brytyjska celebrytka ma za sobą ponad dwadzieścia operacji plastycznych. Wstrzykiwała sobie botoks, wypełniała usta kwasem, a piersi ponoć powiększała aż siedem razy, co miało kosztować ją ok. 50 milionów euro. Na co tym razem się zdecydowała, dowiemy się w niedzielę, ponieważ zaprosiła fanów do oglądania relacji z sali operacyjnej.

W najbliższą niedzielę na moim YouTubie pojawi się nowy film! Koniecznie oglądajcie relację z pierwszej części operacji, aby zobaczyć wszystkie szczegóły! Włącznie z materiałami z sali operacyjnej - apelowała.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie wszyscy popierają nagminną ingerencję Katie w swój wygląd.

Proszę, nie rób tego już więcej. Nigdy nie potrzebowałaś się zmieniać.

Czy to kolejny lifting? Katie, nie potrzebujesz tego!

Zacznij starzeć się z godnością. Zaakceptuj to, kim jesteś - apelowały z kolei zatroskane fanki.

Katie Price najwyraźniej nie chce starzeć się z godnością, ale czy z godnością wydaje kolejne pieniądze na operacje plastyczne? To niech każdy oceni sam.

