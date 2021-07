Britney Spears od dłuższego już czasu walczy o to, by uwolnić się spod kurateli ojca. Na jaw wychodzą poruszające fakty z jej życia, jak chociażby to, że musiała występować z wysoką gorączką. Piosenkarka zapowiedziała również, że nieprędko wróci na scenę. Jest za to aktywna na Instagramie. Tam pokazała ostatnio, jak radziła sobie z emocjami.

Britney Spears wzięła się za malowanie

Na samym początku wideo zamieszczonego przez piosenkarkę widać dużą płachtę papieru leżącą na podłodze w jednym z pomieszczeń. Pojawiła się również i sama Britney Spears, która przemieszczała się z pędzlem po papierze i zapełnia go kolejnym barwami - od zielonego, po pomarańczowy, fioletowy czy niebieski. Stopniowo przenikały się one ze sobą. W pewnym momencie wokalistka przez chwilę wykonywała taneczny ruch nad dziełem. Skąd pomysł na jego stworzenie? Wyjaśniła to w opisie do posta na Instagramie.

Jak wiecie, wiele się dzieje w moim życiu. W tym momencie i dzisiaj czułam się przytłoczona, dlatego poszłam do Michaela i dostałam biały papier oraz farbę. Chciałam zobaczyć kolor. To jestem ja, robiąca zamieszczanie. Ok, nie jestem profesjonalną malarką, ale z pewnością taką się właśnie czułam - tłumaczyła.

Wiadomo również, że efekt jej pracy to odzwierciedlenie drzemiących w niej emocji.

To ekspresja tego, jak się czuję w tym momencie… Buntownicza…. Kolorowa… Jasna… Śmiała… Spontaniczna… Magiczna… Więc zdecydowanie pokazuję swoje prawdziwe oblicze. Jeśli przyjrzycie się uważnie, znajdziecie gdzieś tam rybę – czytamy dalej w jej poście.

Pod jej postem jeden z internautów rzucił pomysł, by Britney Spears wystawiła namalowany obraz na aukcją. Miałby bowiem ochotę go kupić. Inni fani byli też pozytywnie nastawieni do takiego sposobu radzenia sobie ze stresem.

Co sądzicie o obrazie Britney Spears?