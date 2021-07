Lady Gaga już od początku swojej kariery zwracała na siebie uwagę. Nie tylko muzyką, ale także stylizacjami, które były oryginalne - przerysowane, karykaturalne stroje, buty na wysokich obcasach, kolorowe włosy. Jeszcze kilka lat temu były to charakterystyczne elementy stylu Lady Gagi. Co ciekawe, decydowała się na nie tylko na potrzeby teledysków, czy występów na scenie. Również na co dzień stawiała na nietuzinkowe stroje, fryzury i makijaże. Od jakiegoś czasu sięga jednak po bardziej pospolite kreacje, które często uzupełnia różnymi dodatkami. Tak było ostatnio, kiedy założyła skromną sukienkę od polskiej projektantki, którą zestawiła z butami na niebotycznym obcasie i platformie.

Lady Gaga w krótkich i ciemnych włosach. W takim wydaniu trudno ją rozpoznać

Zobacz wideo Hymn Stanów Zjednoczonych w wykonaniu Lady Gagi

Lady Gaga w sukience od polskiej gwiazdy. Projekt ładny, lecz klasyczny, za to buty... Przydałby się kask na głowę! Co za platforma

Lady Gaga została zauważona podczas wizyty w Nowym Jorku. Po ulicach miasta przechadzała się w czarnej, dopasowanej sukience na ramiączkach. Okazuje się, że ta prosta sukienka jest projektu polskiej projektantki, Magdy Butrym. Lady Gaga nie jest jedyną zagraniczną gwiazdą, która założyła coś jej projektu. W strojach naszej artystki były już widywane: Hailey Bieber, Irina Shayk, Margot Robbie czy Dua Lipa.

Ubrania projektowane przez Magdę Butrym do tanich nie należą. W zależności od produktu - cena waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Za czarną sukienkę, w której była widziana Lady Gaga, trzeba zapłacić 5150 złotych. Czy warta jest swojej ceny? Oceńcie sami.

Lady Gaga zestawiła sukienkę z czarnymi dodatkami. I choć wszystko jest w tym samym kolorze, to stylizacja rzuca się w oczy i nie da się przejść obok niej obojętnie. Głównie przez wiązane buty na bardzo wysokiej platformie i obcasie od marki Pleaser USA. Do tego kuferek Mark Cross oraz okulary Dita Eyewear.

Podoba wam się ta stylizacja?

