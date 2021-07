Polscy sportowcy nie skupili się jedynie na karierze. Nie zapomnieli bowiem o edukacji. Mając na uwadze fakt, że sportowa kariera kiedyś się zakończy, skończyli różne kierunki, a niektórzy uzyskali nawet tytuł magistra.

Robert Lewandowski

Gwiazda futbolu wykształcenie odbierała w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. W 2017 roku obronił dyplom licencjata, natomiast trzy lata później został magistrem. Co ciekawe, pierwszą pracę napisał o sobie, a jej tytuł brzmiał "RL9. Droga do sławy".

Przemysław Saleta

Pięściarz bez problemów dostał się na prestiżową uczelnię - SGH.

Adam Małysz

Droga legendarnego skoczka do tytułu magistra był długa i wyboista. Małysz w 1995 roku ukończył szkołę zawodową, która dała mu kwalifikacje do pracy jako blacharz-dekarz. Do matury przystąpił dopiero w 2010 roku, a osiem lat później obronił pracę licencjacką. Na tej samej uczelni, tj. Politechnice Częstochowskiej, uzyskał również tytuł magistra. Małysz studiował turystykę i rekreację.

Piotr Żyła

Ten skoczek również może pochwalić się wyższym wykształceniem. Był studentem w dwóch instytutach zamiejscowych Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność trenersko-menadżerska. Studia ukończył w Bielsko-Białej w 2017 roku.

Wojciech Szczęsny

Bramkarz, co prawda, zdobył jedynie wykształcenie średnie, ale nie wyklucza, że kiedyś wybierze się na studia.

Joanna Jędrzejczyk

Bokserka może pochwalić się imponującym wykształceniem. Przed laty ukończyła dwa kierunki studiów: wychowanie fizyczne i rehabilitację, a niedawno zdecydowała się jeszcze na studia podyplomowe z marketingu.

Aleksandra Jarmolińska

Dla tej olimpijki strzelectwo jest ogromną pasją, nie zaś źródłem utrzymania. Jarmolińska jest dobrze wykształcona - niebawem będzie broniła doktorat z zakresu bioinformatyki. Na co dzień zajmuje się programowaniem i pracuje dla międzynarodowej firmy Google.

Tomasz Majewski

Dwukrotny złoty medalista olimpijski uzyskał wyższe wykształcenie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kulomiot ukończył politologię.