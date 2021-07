Joanna Krupa w listopadzie 2019 roku urodziła pierwsze dziecko. Asha jest owocem miłości modelki i Douglas Nunesa. Prowadząca "Top Model" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją blisko dwa miliony użytkowników. Sławna mama regularnie relacjonuje kulisy swojej pracy, a także życia prywatnego. Od kiedy urodziła Ashę, to właśnie ona jest główną bohaterką jej Instagrama. Niedawno fani mogli zobaczyć relację z ich wspólnej zabawy i niecodziennego spaceru.

Joanna Krupa wybrała się z córką na spacer. Prowadziła ją na... smyczy

Joanna Krupa z córką obecnie przebywają w Polsce. Modelka znalazła chwilę wolnego pomiędzy nagraniami do kolejnej edycji "Top Model". Wolny czas zdecydowała się spędzić w towarzystwie córki i mamy, co zrelacjonowała na Instagramie. Mogliśmy zobaczyć, jak spaceruje z córką, co nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że mała Asha jest przypięta do różowej smyczy, którą Joanna Krupa trzyma w ręku. Zobaczcie zresztą sami.

Trzymanie dzieci dosłownie na smyczy budzi mieszane emocje wśród rodziców. Jedni zachwalają tę metodę, inni uważają, że uprzedmiotawia ona dziecko. Psychologowie nie patrzą na panujący trend łaskawym okiem. Specjaliści podkreślają jednoznaczne skojarzenie z uprzężą. Smycz to poczucie kontroli, tresura, nakaz i konieczność bezwzględnego posłuszeństwa. Więcej na ten temat przeczytacie poniżej.

