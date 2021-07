Maja Hyży urodziła Antoninę w lipcu 2020 roku. Dziewczynka od razu skradła jej serce i zaczęła często gościć na instagramowym profilu matki. Piosenkarka upamiętniała tam wspólnie spędzane z małą chwile. W jednym z ostatnich postów było widać, że kolejny raz obie miały dopasowane do siebie stylizacje.

Maja Hyży i jej córka Antonina w identycznych sukienkach

Maja Hyży opublikowała dwie wspólne fotografie ze spaceru z Antoniną. Na jednym z kadrów z uśmiechem na twarzy patrzyła na córkę, z kolei na następnym dawała dziewczynce czułego całusa w czoło. Uwagę zwracały ich kreacje. Zarówno wokalistka, jak i jej pociecha były w letnich czerwonych sukienkach z krótkim rękawem i z falbankami. Antonina miała dobrane do stroju różowe buty. Natomiast gwiazda uzupełniła stylizację o beżowy kapelusz z nakrapianym wzorem i wstążką wokół korony nakrycia głowy. Obok nich stała niewielkich rozmiarów kremowa torebka.

Maja Hyży nie ukrywała, że uwielbia, kiedy ubrania jej i Antoniny pasują do siebie.

Kocham być z Tosią matchy-matchy - dodała w opisie i zapytała internautów, które z ujęć bardziej im się spodobało.

Obserwatorzy piosenkarki wybierali swojego zdjęciowego faworyta i nie szczędzili jej słów zachwytów i komplementów.

Pięknie wyglądacie. Cudnie - pisali.

Pod postem zaroiło się również od emotikonek z czerwonym sercem.

Nie były to pierwsze identyczne stylizacje Hyży i jej córki. Obie pozowały już razem do zdjęcia w identycznych kostiumach plażowych typu bikini, co wywołało wtedy sporą dyskusję. Miały też chociażby takie same różowe sukienki na cienkie ramiączka.