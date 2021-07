Justyna Steczkowska świeci triumfy na polskiej scenie od początku lat 90., ale jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki którym udaje jej się docierać do młodszych fanów. Niedawno na Instagramie artystki pojawiło się nagranie jej kilku rozmów telefonicznych. Nie brakowało zaskoczeń i śmiechu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Justyna Steczkowska dba o głos? „Ksiądz przyleciał i mówi, że szyby mu drżą"

Justyna Steczkowska bawi się w głuchy telefon i dzwoni do obcych ludzi

"Halo? Nie, to nie międzymiastowa. To międzyludzka!" - takim hasłem Justyna Steczkowska zachęca fanów do obejrzenia filmiku, na którym relacjonuje rozmowy telefoniczne z obcymi ludźmi. Skąd taki pomysł? Piosenkarka wpadła na niego pewnego wieczora, wspominając czasy, gdy dzwonienie do obcych ludzi, na numery znalezione w książce telefonicznej, było przednią dziecięcą zabawą.

Kochani, siedząc wieczorem w ogrodzie, wpadają mi do głowy najfajniejsze pomyły. Pamiętacie te zabawy w PRL-u jak byliśmy dziećmi i wybieraliśmy przypadkowe numery z książki telefonicznej? Potem to już bywało różnie, ale to była najlepsza zabawa! Teraz książek już nie ma i jest RODO, a ja jestem dorosła, ale zabawa i tak się udała. Oceńcie sami - pisała Steczkowska.

Justyna Steczkowska zdradziła, jak dba o swoją formę. Pozwala sobie na spożywcze grzeszki!

W sieci najbardziej poniósł się fragment pierwszej rozmowy. Kobieta w słuchawce, na pytanie, co sądzi o Justynie Steczkowskiej odpowiedziała:

Proszę Pani, ja nie mam czasu na pierdoły - usłyszała Steczkowska.

Odpowiedź kobiety niezwykle rozbawiła nie tylko Justynę Steczkowską, ale również jej fanów, o czym ci dawali znać w komentarzach.

Super. Bawiłem się przednio! Jak za dawnych lat.

Jesteś szalona i pozytywnie zakręcona.

To jest właśnie ta najlepsza rzecz, która wynika z faktu bycia artystą. Dawanie ludziom takiego prostego i czystego szczęścia. Rób to częściej. Ta energia wraca - pisali.

Was też tak rozbawiła?

Doda chciałaby pojawić się w "The Voice of Poland"? Ma jeden podstawowy warunek

ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska wraca do "The Voice of Poland". Doda w fotelu obok niej? Mówi o konflikcie sprzed lat [PLOTEK EXCLUSIVE]