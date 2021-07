George Clooney w 2014 roku oświadczył się prawniczce, Amal Alamuddin. Para wspólnie wychowuje dwójkę dzieci. Mimo że media co jakiś czas donoszą o kryzysie w ich małżeństwie, oni nie tylko wciąż są ze sobą, ale też - jak donosi "New Idea" - spodziewają się kolejnego dziecka.

Amal i George Clooney spodziewają się dziecka?

George Clooney w zeszłym roku przyznał, że to właśnie Amal Clooney pomogła mu przebrnąć przez okres izolacji i ani razu nie doszło między nimi do kłótni. Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze niedawno w sieci krążyły plotki o kryzysie w ich małżeństwie. Podobno para nie mogła porozumieć się w kwestii organizowania sobie czasu - Amal miała być apodyktyczna i rozstawiać męża po kątach, a George był w tej historii bałaganiarzem, co doprowadzało żonę do furii. Aktor zaprzeczył szybko tym doniesieniom.

Co więcej, według "New Idea", układa im się na tyle dobrze, że na zeszłotygodniowych wakacjach w Rzymie zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. A to tylko przedsmak tego, co wkrótce nastąpi w ich życiu - Amal spodziewa się trzeciego dziecka, na co wskazuje zdjęcie, które znalazło się na okładce magazynu.

George Clooney w jednym z wywiadów wspominał, że założenie rodziny dało mu wiele radości.

Nie ma wątpliwości, że obecność Amal w moim życiu zmieniła wszystko. To był pierwszy raz, kiedy wszystko, co robiła i wszystko, co dotyczyło jej, było ważniejsze niż cokolwiek związanego ze mną. A potem mieliśmy tych dwoje. To jest bardzo satysfakcjonujące, nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem… Nie spodziewałem się tego - powiedział George o swoich dzieciach.

Nie wiadomo, czy doniesienia "New Idea" się potwierdzą, dlatego czekamy na kolejne wieści w tej sprawie.