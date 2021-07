Paris Hilton jest w ciąży - tak doniósł jeden z zagranicznych portali, Page Six. Wieść ta obiegła niemal cały świat, a na telefon celebrytki cały czas przychodziły powiadomienia dotyczące jej rzekomego błogosławionego stanu. Pisali do niej także znajomi, którzy chcieli jakiegoś potwierdzenia ze strony Paris. W końcu sama zainteresowana postanowiła zabrać głos i zdementowała informację.

Paris Hilton dementuje doniesienia o dziecku

Według doniesień Paris Hilton i Carter Reum, który oświadczył jej się w lutym tego roku po zaledwie miesiącu znajomości, spodziewają się dziecka. Okazuje się, że para faktycznie chce założyć rodzinę i myśli o dziecku, ale to jeszcze nie ten moment. Celebrytka w podcaście This is Paris wyznała, że planuje zajść w ciążę dopiero po ślubie.

Nie jestem w ciąży. Jeszcze nie jestem, czekam na to do mojego ślubu. Nie mogę się doczekać, kiedy będę miała dzieci w 2022 roku. Ale tak, jak powiedziałam, właśnie przygotowuję się do ślubu - wyznała Paris.

Paris dodała też, że bardzo chciałaby mieć córkę, dla której ma nawet wybrane imię. Dla syna także, ale tego nie chce zdradzać.

Nie mogę się doczekać, kiedy będę miała małą dziewczynkę. Zamierzam nazwać ją London. Oboje kochamy Londyn i Paryż. Chłopcu chcę nadać imię po mieście, kraju lub stanie. Mam wybrane imię, ale nie zamierzam na razie go zdradzać. Nie chcę, żeby ktoś kradł moje imię dla tego dziecka. Pewnego dnia będzie mała Paris i mini Carter, ale jeszcze nie. Bądźcie na bieżąco w 2022 roku - wyjaśniła.

Paris Hilton nie może doczekać się zajścia w ciążę, ale nie kryje, że ceremonia zaślubin też jest dla niej niezwykle ważna. Jak dodała w podcaście, właśnie jest szyta jej sukienka i celebrytka ma nadzieję, że ostatecznie będzie wyglądać wspaniale i idealnie do niej pasować.

