Polka zatańczy w brytyjskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Kim jest Jowita Przystał?

Jowita Przystał ma na koncie wiele sukcesów i jest dobrze znana widzom na Wyspach. Zwyciężyła m.in. w prestiżowym programie "The Greatest Dancer", emitowanym na antenie BBC One. Tancerka nie ukrywa, że występ w brytyjskim "Tańcu z Gwiazdami" to dla niej spełnienie marzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Kajra w „Tańcu z Gwiazdami". Chce wystąpić w parze z kobietą!

Koroniewska została ranna. "Techniczny nokaut". Czuła dyskomfort i pieczenie oka

Jowita Przystał zatańczy w brytyjskim "Tańcu z Gwiazdami"

Jowita Przystał ma 26 lat i jest Ślązaczką. Obecnie na stałe mieszka w Londynie, ale zanim podbiła Wielką Brytanię, czarowała też na polskich parkietach. Jest bowiem mistrzynią Polish Open Latin 2014, a jako nastolatka wystąpiła w dwóch popularnych formach - "You Can Dance" oraz "Mam talent!". Teraz znalazła się w gronie najlepszych tancerek, które zatańczą w brytyjskim "Tańcu z Gwiazdami".

To jest spełnienie mojego największego marzenia. Żadne słowa nie mogą opisać tego, jak się teraz czuję. Wciąż się szczypię, aby sprawdzić, czy to prawda, ale jestem bardzo podekscytowana, że dołączam do rodziny "Strictly Come Dancing" i nie mogę się już doczekać, aby zostawić całe moje serce i duszę na tym parkiecie - napisała na Instagramie.

Kim jest Jowita Przystał? Serce tancerki jest już zajęte

Jowita Przystał występuje na tanecznych parkietach w towarzystwie Michała Danliczuka. Jak się okazuje, utalentowani tancerze tworzą parę nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym.

Anna Lewandowska pozuje topless o zachodzie słońca. Romantyczny kadr poruszył fanów

Jowita i Michał specjalizują się w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, a po raz pierwszy spotkali się w 2013 roku, gdy oboje szlifowali umiejętności na obozie tanecznym. Razem sięgnęli m.in. po trofeum w programie "The Greatest Dancer".