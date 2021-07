W tym roku minęło już pięć lat od momentu, kiedy Angelina Jolie i Brad Pitt zaskoczyli wszystkich informacją o swoim rozwodzie. Pozew zdecydowała się wnieść aktorka, a powodem miały być różnice nie do pogodzenia. Choć oficjalnie nie są już małżeństwem, ich sądowa batalia o opiekę nad dziećmi ciągle trwa. Właśnie pojawiły się nowe informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sędzia odwołany ze sprawy Angeliny Jolie i Brada Pitta

Już po oficjalnym ogłoszeniu rozpadu małżeństwa, sprawą Angeliny Jolie i Brada Pitta zajmował się prywatny sędzia John W. Ourderkirk. W maju 2021 roku zdecydował nawet, że oboje aktorzy powinni wspólnie dzielić się opieką nad potomstwem.

Doda przyznała się, że kłamała w wywiadzie u Janachowskiej. "Gra i maska"

Aktorka jednak od dłuższego czasu miała wątpliwości co do mężczyzny. Na tyle poważne, że wiele miesięcy temu złożyła wniosek o odsunięcie Ouderkirka. Dlaczego? Chodziło o to, że nie ujawnił relacji biznesowych, jakie łączyły go z prawnikami Pitta. Początkowo jej żądania były odrzucone.

Prawnicy Jolie postanowili złożyć apelację. Ta już została uwzględniona przez odpowiednią instancję. Tak oto decyzją kalifornijskiego sądu apelacyjnego John W. Ourderkirk został oficjalnie odsunięty od sprawy byłych już małżonków. Uznano, że naruszył etykę nieujawnianiem wspomnianych już relacji i są wątpliwości co do tego, czy jest on w stanie zachować bezstronność.

Harry i Markle olali Kitty Spencer i nie przylecieli na jej ślub. Powód? Prozaiczny

Angelina Jolie i Brad Pitt - związek

Angelina Jolie i Brad Pitt poznali się podczas pracy przy filmie "Pan i Pani Smith" w 2003 roku. Między nimi zaiskrzyło, chociaż aktor był wtedy jeszcze mężem Jennifer Aniston. Dlatego też zaprzeczał doniesieniom o swoim romansie. Ostatecznie jednak postanowił rozejść się z gwiazdą "Przyjaciół" i stworzył rodzinę z Jolie. Długo jednak z nową ukochaną nie decydował się na sformalizowanie związku. Ślub pary odbył się w 2014 roku.