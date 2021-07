Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w maju pochwalili się, że kupili wspólne mieszkanie. Wybranka rolnika wraz z córką miały przeprowadzić się z Warszawy na Dolny Śląsk, gdzie Paweł prowadzi gospodarstwo. Do tej pory para żyła na odległość. Niestety w mieszkaniu, które od początku było przeznaczone do remontu, pojawiły się problemy i zakochani muszą odłożyć przeprowadzkę.

Zobacz wideo Na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony" wielu uczestników znalazło miłość

"Rolnik szuka żony". Marta i Paweł muszą przełożyć przeprowadzkę

Ostatnio Marta zamieściła na Instagramie informację, że wraz z córką przeprowadza się do lokum "zastępczego". Wszystko przez to, że w mieszkaniu, które kupiła z Pawłem, przedłuża się remont. Jej córka, która ma siedem lat, od września idzie do szkoły w nowym miejscu.

Do września niestety nie zdążymy. Ja to trzymam teraz kciuki, żeby się w 2021 jeszcze udało - napisała na Instagramie w odpowiedzi na pytanie o remont.

Wszystko wskazuje na to, że byli uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" postanowili wynająć tymczasowo inne mieszkanie, póki nie skończą remontu. Wspólne gniazdko ma być tym wymarzonym. Położone w małej miejscowości, ma im zapewnić sielskie życie - obok hodowli krów Pawła na Dolnym Śląsku.

Jest to mieszkanie w miasteczku gminnym obok wioski Pawła. Będzie miał stąd blisko do Basiek, które podzielone są na trzy stada- my będziemy centralnie między nimi. Dodatkowo tu moja córka będzie miała bliżej do szkoły. Mieszkanie ma ponad 120 metrów i wymaga kapitalnego remontu. Dużo pracy przed nami, ale cieszymy się na naszą wspólną drogę i pokładamy głęboką nadzieję, że to my wykończymy je, a nie ono nas - napisała Marta na swoim blogu.

Rolniczka ma plan, by wykończyć mieszkanie, łącząc styl boho i rustykalny, by dobrze oddać charakter okolicy. Jak wiadomo, podczas kapitalnego remontu nie raz można trafić na trudne do pokonania przeszkody.